Сочинение Библейская тематика в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита».

Как известно, великий роман Булгакова "Мастер и Маргарита" композиционно состоит из двух частей. Это так называемый роман в романе: повествование автора о событиях в Москве и текст романа, «написанного Мастером». Одним из самых сложных вопросов остается выбор и раскрытие Булгаковым темы романа Мастера.



Зачем Булгаков обращается к библейской христианской тематике? Возможно, из-за торжества атеизма в стране начала 20 века, гонений на церковь, фактического запрета Евангелий. В произведении, которое еще принято называть «дъяволиадой», автору нужны были глашатаи абсолютных истин для того, чтобы противопоставить эти истины мелочным и низким правдам лиходеевых, берлиозов и прочих героев. Булгаков носителей таких истин нашел: ими стали Иисус и Сатана.



В ершалаимских сценах романа автор дает оригинальную точку зрения на возникновение христианства. В 1920-30-е годы в СССР была официально принята так называемая мифологическая теория, объявлявшая Иисуса Христа только мифом, а не реально существовавшей исторической личностью. Приверженцем этой теории в романе выступает председатель МАССОЛИТа Михаил Александрович Берлиоз, убеждающий поэта Ивана Бездомного в беседе на Патриарших прудах, что Иисуса Христа никогда не было на свете.



В ходе спора с Воландом Берлиоз отвергает все существующие доказательства бытия Божия. Председатель МАССОЛИТа полагает, что «ни одно из этих доказательств ничего не стоит, и человечество давно сдало их в архив. Ведь согласитесь, что в области разума никакого доказательства существования бога быть не может». Воланд, в свою очередь, явил ему свое доказательство существования высшей силы: он предсказал смерть Берлиоза.



Для создания ершалаимских сцен Булгаков широко использовал сведения, сообщаемые как каноническими Евангелиями, так и апокрифами. Из последних наибольшее значение в работе над романом имело евангелие от Никодима.



Сохраняя одни детали, автор спокойно пренебрегает другими. К примеру, Булгаков сократил число учеников у своего Иешуа до одного – Левия Матвея.



Очень точно и подробно выстраивает автор хронологию ершалаимских сцен. У Булгакова суд Пилата и казнь свершается 14-го нисана. Причем во время казни из воспоминаний Левия Матвея мы узнаем о событиях, связанных с арестом Га-Ноцри и случившихся за день до того, 12-го нисана. Булгаков, чтобы завершить роман воскресным днем 16-го нисана (и православной пасхой 5-го мая), сдвинул действие ершалаимских сцен на один день вперед.

Иешуа был распят приблизительно в 1 час дня. Суд в Синедрионе был при дневном свете, значит приблизительно от 6 до 8-ми. В 8 часов пришли к Пилату. Пилат объявляет приговор «около десяти часов утра». Казнь продолжается немногим более четырех часов. «Когда истек четвертый час казни», Левий Матвей проклял Бога и обратился к помощи дьявола, что дало немедленный эффект – появление «в пятом часу страданий» грозовой тучи и вестника от Пилата с приказом умертвить казнимых.



Интересна данная автором новая трактовка образа Иисуса и Понтия Пилата. Булгаковский Га-Ноцри – истинный философ, всепрощающий и добрый. Он произносит слова о будущем царстве «истины и справедливости» и оставляет это царство открытым абсолютно для всех. Герой утверждает лишь, что там «не будет власти ни кесарей, ни какой-либо иной власти». Он считает добрыми всех людей, даже предателя Иуду, даже палача Крысобоя.



Иешуа Га-Ноцри, как неоднократно подчеркивает писатель, это человек, а не Сын Божий. Он не свершает чудес, отраженных в Евангелиях, и с ним самим не происходит чуда Воскресения.



Понтий Пилат – истинный римлянин, человек действия. Он не принимает религии иудеев, но с подозрением относится и к проповеди Иешуа. В «Мастере и Маргарите» Пилат уподоблен первым последователям новой религии. Замышляемое им убийство Иуды из Кириафа – пока что первое и единственное следствие проповеди добра Иешуа. Но смерть Иуды не снимает бремени с совести прокуратора. Иешуа Га-Ноцри был прав. Облегчить душу Пилата может не новое убийство, а глубокое раскаянье в происшедшей из-за него казни невиновного.



Пилат, Иешуа и другие персонажи Булгакова мыслят и действуют как люди античности, но в то же время напоминают современников писателя, ибо они вполне близки и понятны читателям XX века.



Вопрос веры в «Мастере и Маргарите» ставится Булгаковым не мистически. Он, без сомнения, убежден в существовании Иешуа как исторической личности. И, без сомнения, он верит в то, что есть некая сила, которая стоит выше людей и которая является носителем абсолютной Любви, абсолютного Добра и абсолютной Истины. .