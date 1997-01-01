Битов А.Г. - Вариант 1

Лауреат Государственных премий РФ, президент Российского Пен-клуба

Родился 27 мая в 1937 года в Ленинграде. Потомственный петербуржец. Отец - Битов Георгий Леонидович (1902-1977), архитектор. Мать - Кедрова Ольга Алексеевна (1905-1990), юрист. Дети: Анна (1962 г. рожд. ), Иван (1977 г. рожд. ), Георгий (1988 г. рожд. ).

Первые воспоминания детства у Андрея Битова связаны с блокадной зимой 1941/42 года. Потом была эвакуация на Урал, затем - переезд в Ташкент, с которых он начал свои "путешествия", не прекращающиеся и по сей день. В школьные годы увлекся альпинизмом, в 16 лет получил значок "Альпинист СССР". Тогда же открыл для себя бодибилдинг. Любовь к горам привела его в 1957 году в Ленинградский горный институт на геолого-разведочный факультет. Писать Андрей Битов начал будучи студентом. В институте он вошел в литобъединение под руководством Глеба Семенова. Там работали такие известные ныне поэты, как А. Кушнер, А. Городницкий, В. Британишский, Г. Горбовский и др.

В 1957 году сборник литобъединения, в который вошли и первые произведения А. Битова, был сожжен во дворе института в связи с событиями в Венгрии. Тогда же Битов был исключен из института и попал в армию, в стройбат на Севере. В 1958 году ему удалось демобилизоваться, восстановиться в институте, который он окончил в 1962 году. Тогда же он начал писать прозу. Первые рассказы были опубликованы в альманахе "Молодой Ленинград" в 1960 году. Эти рассказы потом вошли в сборник "Большой шар", вышедший в 1963 году в Ленинграде. С этого года Андрей Битов становится профессиональным писателем. В 1965 году он был принят в Союз писателей СССР.

В 1965-1967 годах он учился на Высших сценарных курсах при Госкино в Москве. Его сокурсниками были Р. Габриадзе, В. Маканин, Р. Ибрагимбеков, Г. Матевосян.

1973-1974 годы были годами учебы в аспирантуре Института мировой литературы (ИМЛИ). Диссертация, написанная им по специальности "Теория литературы", была представлена к защите, но защищать ее он не стал.

В 1967 году в Москве вышла первая книга - "Дачная местность", затем последовали: "Аптекарский остров" (1968), "Уроки Армении" (1969), "Образ жизни" (1972), "Дни человека" (1976), "Семь путешествий" (1976). После выхода романа "Пушкинский дом" в 1978 году в США и участия в составлении бесцензурного альманаха "Метрополь" в 1979 году он практически не печатался до прихода к власти М. С. Горбачева. В связи с перестройкой начались новые времена. В 1986 году были изданы книги Андрея Битова "Грузинский альбом", "Человек в пейзаже" и "Статьи из романа". В 1987 году вышел роман "Улетающий Монахов".

Андрей Битов выпустил два сборника стихов: "Дерево" и "В четверг после дождя" (СПб. : Пушкинский фонд, 1997). Сейчас готовится к изданию третья книга стихов.

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