Бодлер Ш. - Вариант 1

БОДЛЕР, ШАРЛЬ-ПЬЕР (Baudelaire Charles-Pierre) (1821–1867), крупнейший французский поэт 19 в.

Родился в Париже 9 апреля 1821. Сын Жозефа-Франсуа Бодлера (1759–1827), управляющего делами Сената, и Каролины Аршенбо-Дюфэ (1793–1871). Отец умер, когда сыну шел седьмой год. Его воспитывал отчим – офицер французской армии Жак Опик (1789–1857), сделавший впоследствии блестящую военную (генерал), дипломатическую (посол в Мадриде) и политическую (сенатор) карьеру. В 1832 семья переехала в Лион. В 1833 Шарль поступил в лионский Королевский коллеж; жил в пансионе. По возвращении семьи в Париж в 1836 продолжил образование в Лицее Людовика Великого; снова помещен в пансион, суровый режим которого отчим считал необходимым для воспитания непокорного пасынка. В 1837 написал свое первое стихотворение Несовместимость (Incompatibilit). В апреле 1839 исключен из Лицея за отказ выдать товарища, но уже в августе сдал экзамены на бакалавра. В 1839–1841 слушал лекции по праву в Сорбонне. Сблизился с парижской богемой. В июне 1841 отправлен родителями, желавшими оторвать его от этой среды, в морское путешествие в Индию, однако в сентябре прервал плавание и несколько месяцев прожил на о. Маврикий. В феврале 1842 вернулся в Париж. В апреле 1842, по достижении совершеннолетия, унаследовал отцовское состояние в 75 тыс. франков. C 1843 начал сотрудничать в литературных журналах, в первую очередь как автор обзоров и рецензий о культурной жизни Парижа. Познакомился с ведущими писателями и поэтами Франции Оноре де Бальзаком, Жераром де Нервалем, Теофилем Готье, Сент-Бёвом, Виктором Гюго и Пьером Дюпоном. Богемный образ жизни и страсть к коллекционированию живописи вовлекли его в огромные траты. За два года промотал треть отцовского состояния; в июле 1844 по решению семейного совета над ним была установлена опека. Остро переживал унижение; в июне 1845 совершил попытку самоубийства, в конце 1845 окончательно порвал с отчимом. В том же году состоялся его первый литературный дебют: в журнале Художник (Artiste) был опубликован сонет Даме креолке (A une dame crole), сочиненный еще в период его пребывания на о. Маврикий. Тогда же он заявил о себе как о тонком ценителе живописи, написав эссе о художественном салоне 1845; с этого времени стал одним из ведущих литературных и художественных критиков своего времени. В 1846 вступил в Общество литераторов; в январе 1847 опубликовал в издаваемом Обществом Бюллетене свою первую поэму в прозе Фанфарло (La Fanfarlo). Значительно расширил круг своих знакомств: помимо поэтов и писателей, в него вошли художники (Делакруа, Курбе, Домье, Мане), известный фотограф Надар и будущий издатель его поэтических сборников Пулэ-Маласси. Во время Февральской революции 1848 сражался на баррикадах против королевских войск. В дни государственного переворота Наполеона III (декабрь 1851) участвовал в уличных боях. В 1850-е активно пропагандировал во Франции творчество Эдгара По (переводы, исследования). 25 июня 1857 Пулэ-Маласси выпустил его поэтический сборник Цветы Зла (Freurs du Mal), вызвавший громкий скандал. По решению властей тираж был арестован. 21 августа 1857 «за оскорбление общественной морали» был приговорен трибуналом департамента Сена к штрафу в 300 франков и к запрету шести наиболее «безнравственных» поэм. В то же время Виктор Гюго горячо приветствовал «могучий талант» Бодлера. В конце мая 1860 было опубликовано собрание кратких художественно-философских эссе Искусственный рай (Paradis artificiels). В феврале 1861 вышло второе издание Цветов Зла, последнее при жизни поэта, в состав которого были включены тридцать пять новых стихотворений; оно удостоилось восторженного отзыва А. Ч. Суинберна. Однако попытка осуществить третье издание Цветов зла натолкнулась на отказ ведущих издательских домов Леви, Гарнье и Этцеля. В ноябре 1861 выдвинул свою кандидатуру во Французскую академию, но уже в январе 1862 снял ее, посчитав свой поступок недостойным поэта. В феврале 1864 журнал Фигаро (Figaro) опубликовал шесть поэм в прозе под заглавием Парижский сплин (Spleen de Paris). Спасаясь от кредиторов, в апреле 1864 уехал в Брюссель, надеясь заработать чтением лекций о Делакруа, Готье и Искусственном рае, однако не имел успеха у бельгийской аудитории. Тяжело болел; в 1865 у него обнаружились явные симптомы паралича речи. После сердечного приступа в марте 1866 мать увезла его в Париж и поместила в больницу доктора Дюваля. 31 августа 1867 после долгой агонии скончался на ее руках. Похоронен 2 сентября на кладбище Монпарнасс в Париже. В последний путь его провожала лишь небольшая группа друзей (П. Верлен, Т. де Банвиль). В 1868 издательский дом Леви, приобретший у Пулэ-Маласси права на публикацию произведений Бодлера, выпустил третье издание Цветов Зла, дополненное его последними стихотворениями, и сборник статей об искусстве Эстетические редкости (Curioosit esthtiques), в 1869 – собрание литературных эссе Романтическое искусство (Art romantique) и Маленькие поэмы в прозе (Petits pomes en prose), а затем сделанные им переводы Эдгара По.

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