Сочинение Богатство русского языка.

Русский язык считается одним из самых сложных и богатых языков в мире. Он имеет длительную историю своего развития. Впрочем, как и сама Россия.

Все величайшие писатели и поэты нашей страны вошли также и в историю русского языка. Ведь именно они помогали ему развиваться, внося туда изменения, преобразуя его. Без труда можно назвать целый ряд таких имен. Это и М. В. Ломоносов с его теорией о «трех штилях». Это и Н. М. Карамзин с его учением об изящной «салонной» речи. Это, конечно же, и А. С. Пушкин, внесший большие изменения в русский литературный язык 19 века. Да и вообще все талантливые российские писатели и поэты влияли на русский язык через свои творения.

Язык – это не беспорядочный набор букв и слов. Он представляет собой систему. Богатство русского языка мы видим на всех его уровнях, начиная со звуков и заканчивая сложными предложениями и целыми текстами. Например, в русском языке, одном из немногих, существует разделение глаголов на лица. Этого нет в английском и многих других языках мира. В фонетике русского языка существует несколько делений звуков: звонкие, глухие, сонорные, только звонкие и только глухие, мягкие и твердые, только мягкие и только твердые звуки. Кроме того, есть еще и буквы, которые не обозначают никаких звуков (например, мягкий и твердый знаки), а также буквы, обозначающие сразу несколько звуков в определенных позициях (гласные Е, Ё, Ю, Я).

Огромное богатство таит в себе лексика русского языка. В ней существует множество слов для обозначения не только чувств или действий, но даже и для их оттенков. В русском языке существует огромные ряды синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Только русский человек может смотреть своей возлюбленной в глаза, восхищаться очами богини, плевать в зенки соседу и грозиться выколоть моргалы врагу.

Словарный запас русского языка настолько развился, что содержит в себе очень много ответвлений. Это профессиональные, молодежные жаргоны; разнообразные тайные языки (например, язык преступного мира) и так далее. Изучением этих подъязыков занимается множество, русских и зарубежных, ученых. Все они восхищаются богатством нашего языка, его неистощимыми возможностями.

В современном мире мы разговариваем и пишем с помощью языка. Следовательно, у нас есть устный и письменный язык. Письменный, или литературный, язык един для всех. А устных языков великое множество. И не всегда русские люди могут легко понять друг друга.

Так, например, жители деревень и маленьких городов (особенно пожилые) пользуются словами и выражениями, малознакомыми или вовсе незнакомыми жителям мегаполисов. И наоборот.

Это происходит потому, что в русском языке существуют диалекты, слова, выражения и особенности произношения, которые присущи только жителям какой-то одной местности. Известно, что на юге России змею называют «козюлей», избу «хатой». Прекрасный пример диалектных слов дал нам С. Есенин в своем стихотворении «В хате»:

Пахнет рыхлыми драченами;

У порога в дежке квас,

Над печурками точеными

Тараканы лезут в паз.

Только в этом четверостишии мы находим два диалектных слова (драченами, дежка) и два слова, связанных с обозначением деревенского быта (точеные печурки, паз). Остальные строфы этого стихотворения также пестрят яркими диалектными словами. Этим произведением Есенин еще раз доказал богатство не только литературного, но и народного, «деревенского» языка.

Известно, что русский язык – один из самых сложных для изучения. Об этом говорят все иностранцы, желающие освоить наш язык. Им трудно объять всю лексику русского языка, освоить тонкости грамматического строя, научится правильно выстраивать предложения. Но, тем не менее, количество иностранцев, изучающих наш язык, не уменьшается. Это во многом связано с нашей великой классической литературой.

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