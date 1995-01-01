Богомолов В. О. - Вариант 1

Владимир Осипович Богомолов (03. 07. 1926 - 30. 12. 2003) - русский советский писатель. Родился в крестьянской семье в деревне Кирилловка Московской области.



В начале Великой Отечественной войны добровольцем пошел на фронт. Был воспитанником полка, может быть, его черты можно узнать в герое его первой повести «Иван». В 1941 году получил первое офицерское звание. Был ранен, награжден. Прошел путь от рядового до командира взвода разведки, далее исполнял обязанности командира роты, был офицером разведки полка. Служил в армии до 1952 года.



Повесть «Иван», опубликованная в 1958 году в журнале «Знамя», принесла автору признание и успех. Андрей Тарковский по повести снял знаменитый фильм «Иваново детство». Трагическая и правдивая, в отличие от «Сына полка» В. Катаева, история мальчика-разведчика, погибающего от рук немцев с полным сознанием исполненного профессионального долга, сразу же вошла в классику советской прозы о войне. Не меньшим успехом пользовалась и его повесть «Зоя» (1963) о первой любви между юным русским офицером и польской девушкой, о невозможности ее воплощения. «Не состоялось что-то очень важное, большое и неповторимое…»



Были опубликованы также рассказы о войне «Первая любовь» (1958), «Кладбище под Белостоком», «Сердца моего боль» (1963).



Владимир Богомолов – писатель подчеркнуто одинокого склада. Принципиально не вступал в творческие союзы: ни писателей, ни кинематографистов. Редко давал интервью. Отказывался от любых выступлений. Снимал свое имя в титрах кинофильмов, прекрасно сделанных по его произведениям, даже из-за небольших разногласий с кинорежиссерами.



Ненавидит пустой вымысел, и потому предельно точен в психологических портретах героев, и в деталях военного быта. Потому, очевидно, и пишет очень медленно.



Самое большое и знаменитое его произведение – роман «В августе сорок четвертого…» (второе название – «Момент истины»), законченный в 1973 году. Роман посвящен реальной контрразведывательной операции перед крупным наступлением советских войск. Повествование ведется от лица разных героев, в текст романа включены фронтовые документы, при этом остродинамичный сюжет не дает читателю ни на минуту оторваться от повествования. Один из классических русских военных романов. Переиздавался более ста раз, переведен более чем на 30 языков.



Затем – традиционное для Владимира Богомолова многолетнее молчание, и лишь в 1993 году вышла новая повесть «В кригере» о первой послевоенной осени на Дальнем Востоке, о сложной и драматической для людей перестройке армии на мирный лад.



В годы перестройки выступил с резкой критикой романа Георгия Владимова «Генерал и его армия», с критикой отношения новых властей и нашей либеральной интеллигенции к Русской и Советской армии и ее славной истории.



В работе «Срам имут и живые, и мертвые, и Россия…» (1995) резко осудил все печатные издания, «очерняющие Отечественную войну и десятки миллионов ее живых и мертвых участников…».