Сочинение Большой красивый человек

Человек — это часть природы. В результате развития цивилизации человек стал сильнее и красивее поставил себя выше природы.

Он использует земные ресурсы: опустошает недра земли, вырубает леса, дышит кислородом, пьет воду, питается продуктами, выращенными на земле. Но он задумывается, а надолго ли хватит земных ресурсов? Плохой человек подумает: "А, на мой век хватит!" А большой красивый человек заботится не только о себе, но и о своих потомках. И по этому он сохраняет природу. Этот человек очень умный и знает больше чем кто-либо другой. Глупый и не образованный не сможет никому помочь. Также это честный и добрый человек. Так как ему должны доверять люди. Злой и корыстолюбивый будет делать что-либо только для своей выгоды. Он не захочет помогать людям, и они отвернутся от него.

Многие люди считают, что быть большим красивым человеком легко и весело. Однако это не так. Быть таким человеком очень трудно. Все люди хоть немного, но эгоисты. И большой красивый человек нужен им пока тот может, что-то отдать. И когда у него ничего не остаётся, то его просто забывают. Каждый может стать большим красивым человеком. Для этого нужно быть заботливым, умным, добрым и честным. Но в конце пути тебя все забудут. И если ты готов и можешь смириться с этим, то становись большим красивым человеком. .