Сочинение Борьба двух «миров» в поэме А. Блока «Двенадцать»

Черный вечер-Белый снег.

Ветер, ветер!



Ветер, ветер —

На всем Божьем свете!



Александр Блок прошел огромный путь от камерного поэта, воспевавшего “розовое облако грез” И “милого воина”, “одетого в серебро”, до создателя поэмы “Двенадцать”, с величайшей силой выразившего страшную “музыку разрушения” и тоску по другой музыке, музыке “нового века”, который “взойдет средь всех несчастных поколений”.

Поэма “Двенадцать” — одно из самых сильных и современных произведений русской поэзии начала XX века. Это непредвзятый, объективный дневник революционных событий.

В основе произведения конфликт, борьба старого и нового, борьба двух “миров”.



Мы на горе всем буржуям

Мировой пожар раздуем,

Мировой пожар в крови -

Господи, благослови!



Поэт выступает за созидание в революции, а не за разрушение. Его влечет поэзия революции, но пугает русский бунт, которого так боялся еще Пушкин.

Поэма “Двенадцать” вся построена на контрастах: черный вечер — белый снег; черная злоба — святая злоба и т. д. Контрастны по своему изображению “буржуй на перекрестке”, “невеселый товарищ поп” и идущие “двенадцать человек”.

Автор сочувственно относится к красноармейцу Петрухе, который не вор, не убийца. Он идет сокрушать старый мир.



Стоит буржуй, как пес голодный,

Стоит безмолвный, как вопрос.

И старый мир, как пес безродный,

Стоит за ним, поджавши хвост.



Ничто не может противостоять стихии народной революции. Но созидание сложнее разрушения.

Нравственно-эстетический конфликт поэмы — столкновение добра и зла, будущего и прошлого — заключен в самих людях. На авансцену вышли прежде всего обездоленные и униженные. Автор сочувствует им. Но каждый ли способен выдержать экзамен на звание нового человека?

Революция изображена у Блока с человеческим лицом, а не с кровью и убийствами. Революция Блока несет добро и справедливость, потому что:



Нежной поступью надвьюжной,

Снежной россыпью жемчужной,

В белом венчике из роз —

Впереди- Исус Христос.



Последняя фраза вполне поясняет, как революционный триумф отразился в христианском понимании Александра Александровича Блока. В конце поэмы мы видим уже не “голытьбу”, а революционный народ, идущий в будущее “державным шагом”.

В этом произведении показано восприятие Октября поэтом-интеллигентом. Не будучи революционером, соратником большевиков, “пролетарским” писателем или “выходцем из низов”, Блок принял революцию, но он принял Октябрь как роковую неизбежность, как неотвратимое событие истории, как сознательный выбор русской интеллигенции, приблизившей тем самым великую национальную трагедию.

Отсюда восприятие Блоком революции как возмездия старому миру. Революция — это возмездие бывшему господствовавшему классу, оторванной от народа интеллигенции, рафинированной, “чистой”, в значительной степени элитарной культуре, носителем и творцом которой он был сам. .