Сочинение Борьба есть условие жизни...\" В.Г.Белинский. (По произведениям русской литературы. — А.А.Блок. Стихи.)

"Борьба есть условие жизни. . . \" В. Г. Белинский. (По произведениям русской литературы. — А. А. Блок. Стихи. )"



Блок - все сочинения



Александр Блок жил и творил на рубеже двух миров: в эпоху подготовки и осуществления тяжелейшего в истории России социального перелома — Октябрьской революции. Он оказался последним великим поэтом старой, дооктябрьской России, завершившим своим творчеством поэтические искания всего XIX века, и вместе с тем его именем открывается первая, заглавная страница истории русской советской поэзии.

За двадцать лет, что отделяют первые серьезные стихи Блока от \"Двенадцати\" и \"Скифов\", содержание его поэзии и сама его творческая манера претерпели глубокие изменения. Отрешенный от реальной жизни лирик, казалось бы, целиком погруженный в свои душевные переживания, каким Блок начал свой литературный путь, вырос в истинно национального поэта, творчество которого овеяно историческими, социальными, житейскими бурями его грозного, переломного, революционного времени.

Если сравнить юношескую лирику Блока с его зрелыми стихами, на первый взгляд может показаться даже, что перед нами два разных поэта. Вот, к примеру, характерные для юного Блока стихи, говорящие об интимных переживаниях уединенной души и похожие на торжественные молитвы с затемненным смыслом:

Я их хранил в приделе Иоанна,

Недвижный страж —

хранил огонь лампад.

И вот — Она, и к

Ней — моя Осанна —

Венец трудов — превыше всех наград. . .

А вот как глубоко и вместе просто и отчетливо писал он тринадцать лет спустя, размышляя о судьбах матери-родины:

Идут века, шумит война,

Встает мятеж, горят деревни,

А ты все та ж, моя страна,

В красе заплаканной и древней —

Доколе матери тужить?

Доколе коршуну кружить?

Разительные перемены, происшедшие в творчестве Блока, были продиктованы самой жизнью, всем ходом исторической действительности, определившей направление жизненного и литературного пути поэта. Путь этот был сложным и трудным, исполненным многих резких противоречий, но в конечном счете — прямым и неуклонным. Сам Блок очень верно и точно сказал, что это был \"путь среди революции\".

Лично далекий от жизни и борьбы рабочего класса, Александр Блок, подобно особо чувствительному сейсмографу, чутко улавливал приближение \"невиданных мятежей\" и \"неслыханных перемен\". На богатом и гибком, музыкальном и многосмысленном языке своей поэзии он гениально передал неотступно владевшее им чувство душевной тревоги. В этом чувстве воедино слились и острое ощущение непрочности и обреченности старого мира, и трепетное ожидание какого-то всеобщего и окончательного всемирно-исторического переворота — \"мирового пожара\", в огне которого должна родиться совершенно новая, справедливая и свободная жизнь.

Непроглядный мрак и могильный холод \"страшного мира\" (так называется один из основных и важнейших разделов лирики Блока) и \"огненные дали\" будущего, горькое отчаяние и светлая надежда, смертная тоска и бурные страсти, грубая действительность и крылатая мечта, душевные страдания измученного человека и ослепительное счастье, которое обретает он в \"вихре музыки и света\"; трагедия России, закабаленной и униженной царями, барами и чиновниками, и неизбывная жизне-творческая сила народа — таковы резкие контрасты и противоречия, запечатленные в поэзии Блока.

Достигнув творческой зрелости и полностью овладев своим тончайшим мастерством, поэт видел истинную ценность искусства в его жизненной достоверности и правдивости, в отзывчивости его на все действительно важное и решающее, что происходит в жизни в данное время. Век, говорил Блок, может простить художнику \"все грехи\", кроме единственного — \"измены духу времени\". Стараться постичь дух времени, быть безотказно верным ему — в этом видел Блок силу художника, поэта. Больше того, он был убежден, что у настоящего поэта даже его любая \"личная страсть\" всегда непременно \"насыщена духом эпохи\", и потому \"в эпохи бурь и тревог нежнейшие и интимнейшие стремления души поэта также преисполняются бурей и тревогой\".

Это замечательные, глубоко верные слова, раскрывающие природу настоящего, большого искусства, и лучшим подтверждением их служит зрелое творчество самого Блока. Все его стихи, даже самые \"интимные\", говорящие, казалось бы, только о личном, овеяны духом времени, освещены молниями русской революции. \"Неситесь! Буря и тревога вам дали легкие крыла. . . \" — сказал Блок о своих стихах. Буря века — и пробужденная ею душевная тревога поэта. \"Не может сердце жить покоем, недаром тучи собрались. . \", \"Покоя — нет. . . \", \"И вечный бой! Покой нам только снится. . . \" — вот самая постоянная и самая громкая нота, которая звучит в стихах Блока. Такие тревожные стихи могли родиться лишь в эпоху крушения одного миропорядка и в предчувствии другого, нового. С необыкновенной поэтической силой и остротой ощущал Блок историческую бездну, разверзшуюся перед обреченным старым миром:

Он занесен — сей жезл железный —

Над нашей головой. И мы

Летим, летим над грозной бездной

Среди сгущающейся тьмы.

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