Борис Григорьевич – племянник Дикого. Он один из самых слабохарактерных героев пьесы. Сам Б. говорит о себе: «Уж ведь совсем убитый хожу… Загнан, забит…»

Б. – добрый, хорошо образованный человек. Он резко выделяется на фоне купеческой среды. Но он по своей натуре слабый человек. Б. вынужден унижаться перед своим дядей, Диким, ради надежды на наследство, которое тот ему оставит. Хотя сам герой знает, что этого никогда не будет, он, тем не менее, заискивает перед самодуром, терпя его выходки. Б. неспособен защитить ни себя, ни любимую им Катерину. В несчастье он только мечется и плачет: «Ах, кабы знали эти люди, каково мне прощаться с тобой! Боже мой! Дай бог, чтоб им когда-нибудь так же сладко было, как мне теперь… Злодеи вы! Изверги! Эх, кабы сила!» Но силы этой у Б. нет, поэтому он не в облегчить страдания Катерины и поддержать ее выбор, увезя с собой. .