Сочинение Братья и сестры - Судьба русской деревни (по роману Абрамова «Братья и сестры»)

Абрамов "Братья и сестры" - сочинение "Судьба русской деревни (по роману Абрамова «Братья и сестры»)"



Как-то в своей записной книжке Федор Абрамов написал: «Поэт, писатель от всех прочих отличается одним — силой любви. Любовь — источник поэзии, источник добра и ненависти. Любовь дает силы бороться за правду, переносить все лишения, связанные со званием писателя». Именно любовью к отечеству, его природе, его истории, людям буквально пронизано и напоено все творчество Ф. Абрамова, вся его подвижническая деятельность писателя и гражданина.



«Не написать «Братья и сестры» я просто не мог, — признавался автор, объясняя тайну рождения своего первого романа. — Я знал деревню военных лет и литературу о ней, в которой немало было розовой водицы… Мне хотелось поспорить с авторами тех произведений, высказать свою точку зрения. Но главное, конечно, было в другом. Перед глазами стояли картины живой, реальной действительности, они давили на память, требовали слова о себе. Великий подвиг русской бабы, открывшей в 1941 г. второй фронт, быть может, не менее тяжкий, чем фронт русского мужика, — как я мог забыть об этом!». Роман Федора Абрамова «Братья и сестры» — лучшая книга о деревне военных лет. Вернувшись с войны в родные края после тяжелого ранения, писатель своими глазами увидел, как жила и работала деревня. Именно в то лихолетье он утвердился в мысли, что без самоотверженного тыла не состоялась бы Великая Победа. Роман «Братья и сестры» — это гимн несокрушимому духу русского крестьянства, которое ради Державы идет на любые лишения — и выходит из всех испытаний, выпавших на его долю, нравственным победителем.



В центре внимания автора — летопись жизни одного северного колхоза, архангельской деревеньки Пекашино. Но если взглянуть шире — это книга о народной жизни, о трудовом подвиге русского крестьянства, совершенного им в военные и послевоенные годы… Роман «Братья и сестры» — суровый и правдивый рассказах о подвиге женщин, потерявших в годы войны своих мужей, сыновей и удержавших на своих женских плечах тыл фронта. Недоедая, теряя красоту в тридцать лет от изнуряющей работы, они не только выполняли всю мужскую работу — пахали, косили, валили лес — они спасли Россию, прикрыли собой семью, род, нацию. В «Братьях и сестрах» война оставила свои отметины на всем обиходе жизни, ломая обычный трудовой уклад, выдвигая в качестве «заглавных фигур» стариков, женщин и подростков. И повествование ведется от лица тех, кто выходит на рубежи жизни. Это Анфиса Петровна Минина, Степан Андреянович Ставров, Лукашин, приехавший из блокадного Ленинграда раненым, Настя Гаврилина, Варвара Иняхина, осиротевшая семья Пряслиных. Четырнадцатилетний Михаил Пряслин стал братом-отцом Петьки, Гришки, Федьки, Танюшки, Лизы, опорой матери, хозяином дома и кормильцем семьи с того самого дня, когда с согласия матери «стал по-отцовски резать и раздавать хлеб» примолкшим ребятам. Война проникла в жизнь, постоянно напоминая о себе летом 1942 г. сводками Информбюро, оживающими в книге в своей суровой реальности. Но пафос романа — в изображении активности народа, его сопротивления бедствиям войны, в поэтизации родной природы, чувстве восхищения героями, которого автор не скрывает. Людей ожидали тяжелые испытания военного времени. Спасая колхозное поле, погибнет Настя Гаврилина. Анна Пряслина, не помня себя в отчаянии, попытается унести в фартуке зерно с колхозного тока, и Анфиса Петровна спасет ее от суровой кары тех лет; удержит и Мишку, с детской нетерпеливостью осудившего мать, от необдуманных действий. Но не смягчится, не отойдет сердце Михаила, до времени пораженное горем и ожесточенное в испытаниях. Обыкновенные люди северной деревни Пекашино проходят перед нами как участники народного патриотического движения, противостоящие жестоким условиям. Первая книга приобретает в содержании романа значение пролога к последующим событиям. Историческая коллизия, как показано во второй книге — «Две зимы и три лета», — разрешилась трагически для каждой семьи и всей деревни. Анфиса Петровна замечает: «Раньше, еще полгода назад, все было просто. Война. Вся деревня сбита в один кулак. А теперь кулак расползается. Каждый палец кричит: жить хочу! По-своему, на особицу».



В романе показана жизнь деревни в разгар Великой Отечественной войны. Повествование завершается 1943 годом, когда еще рано было говорить о победе. Книга Абрамова рассказывает современному читателю правду о том нелегком времени. Борясь с лишениями военной поры, все мечтают, что после войны начнется новая, особенная, замечательная жизнь. Без этой мечты народ не смог бы выстоять и победить. Общая беда, общая борьба и общая месть сделали людей братьями и сестрами. На первый взгляд простое название романа несет в себе несколько смысловых пластов. «Братьями и сестрами» назвал граждан страны И. В. Сталин в обращении к ним по поводу нападения Германии. Сталин воспринимался в то время как полубог, его слова прозвучали как особо доверительные, запали людям в душу. Есть и еще одни смысл в этом названии — буквальный: братья и сестры — это семья Пряслиных, четыре брата (Михаил, Петр, Григорий и Федор) и две сестры (Лиза и Таня). А кроме того, все люди в Пекашине друг другу приходятся ближней и дальней родней, и значит, еще один смысл есть у названия романа: «Братья и сестры» — это история деревни Пекашино.

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