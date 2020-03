Бронте Ш. - Вариант 1

Родилась 22 июня 1816 года в семье сельского священника в Йоркшире. Шарлотте Бронте едва минуло пять лет, когда умерла её мать, оставив бедному священнику семью из 5 дочерей и сына. Слабый здоровьем и любивший уединение, Патрик Бронте мало обращал внимания на воспитание детей, которые вообще очень редко видели его. Заключённые в изолированно стоявшем у кладбища мрачном церковном доме, дети были предоставлены самим себе и заботам 8-летней старшей сестры Марии, на которую пала обязанность вести скудное хозяйство. Болезненные дети не знали ни весёлого детского общества, ни свойственных их возрасту игр и занятий; душевные и умственные их силы развивались и крепли с ненормально ускоренной быстротой в особом замкнутом мире, сотканном из образов и их грёз не по-детски настроенной фантазии. Суровая, лишённая разнообразия и тёплых красок окружавшая их болотистая местность, невесёлая картина кладбища, неприветливость и грубость немногих обывателей, с которыми детям приходилось сталкиваться — такова была безотрадная действительность, побуждавшая детей ещё глубже уйти в свой внутренний идеальный мир, в котором ничего не было похоже на окружающее.



С самого раннего детства одно из любимых занятий Шарлотты было выдумывать фантастические сказки и облекать свои мысли и чувства в сказочную форму. В этих занятиях принимала участие и остальная семья, вплетая причудливые узоры в канву рассказа, задуманного Шарлоттой. Событие, оставившее глубокий след в замкнутой жизни этой странной семьи — было вступление старших сестёр, Марии и Елизаветы, в школу в Ковэн-Бридже (1824), недалеко от их селения Гаворт. Неприветливая школа, не давшая никакой пищи для их умственного развития и подорвавшая их без того слабое здоровье — была яркими красками описана Шарлоттой в романе «Джен Эйр». Недолго, впрочем, оставались сёстры в школе. Через год старшая, Мария, больная вернулась домой и умерла, а через несколько месяцев за ней последовала в могилу и вторая сестра, Елизавета. Оставшись старшей в доме, 9-летняя Шарлотта вынуждена была взять на себя обязанности хозяйки и продолжать дома своё образование, в тиши и уединении отдаваясь своей склонности к писательству.



В 1835 году Шарлотта поступила на место гувернантки, но слабое здоровье и непривлекательность жизни в чужом доме вынудили её отказаться от этих занятий. Шарлотта задумала вместе с младшими сёстрами открыть школу, и, чтобы подготовиться к этому делу, она с сестрой Эмилией решилась пополнить свои знания по французскому языку и литературе на континенте. При материальной поддержке старой тётки они провели два года в Брюсселе (1842—44), и перед нервной, впечатлительной Шарлоттой открылся новый мир, обогативший и расширивший её кругозор запасом наблюдений другой природы, незнакомых типов и характеров людей, чуждой ей частной и общественной жизни.



Вернувшись на родину, сёстры наконец решились выступить с первыми плодами своей литературной деятельности. Весной 1846 появился небольшой томик их стихотворений под псевдонимом Коррер (Шарлотта), Эллис (Эмилия) и Актон (Анна) Белль, оставшийся незамеченным публикой.



Неудача эта не обескуражила сестёр писательниц, и они с тем же увлечением взялись за писание рассказов в прозе: Шарлотта написала повесть «Учитель» (The Professor), Эмилия — «Грозовой перевал» (Wuthering Heights), а Анна — «Агнес Грей» (Agnes Grey). Последние две повести нашли себе издателя, a «Учитель» был отвергнут всеми. Несмотря на это, Шарлотта со свойственным ей пылом и страстью продолжала свою литературную деятельность.



В октябре 1849 года появился её новый роман «Джейн Эйр» (Jane Eyre), сразу завоевавший себе решительный успех и переведённый на многие европейские языки, в том числе и на русский (СПб. , 1857). Немного книг с неизвестным именем автора на заголовке было встречено с таким общим и бесспорным одобрением.



Полное пренебрежение ко всякой условности, яркость и сила в обрисовке характеров, неприкрашенный, жизненной правдой дышащий реализм — всё это увлекательно действовало на читателя и предвещало появление крупного, оригинального таланта на литературном горизонте. Картина суровой северной природы с её грубоватыми, но мужественными типами обывателей, казалось, открывала новый неизвестный литературе мир и вызывала общий интерес к автору, скрывавшемуся под псевдонимом. Но секрет строго сохранялся скромной писательницей.



«Шерли» (Shirley), второй роман Шарлотты Бронте, вызвавший к себе особый интерес мастерски нарисованной картиной жизни рабочих в провинции, — был написан при крайне грустных обстоятельствах жизни писательницы; в сентябре 1848 года умер её брат, Бренуэлл Бронте, много обещавший талантливый юноша, после нескольких лет рассеянной жизни, сведшей его в могилу. В декабре 1848 года умерла Эмилия, и в мае 1849 — Анна. Когда после появления второго её романа (1849) псевдоним Шарлотты Бронте был раскрыт, перед Шарлоттой открылись двери лучших литературных кружков Лондона, но для болезненной и привыкшей к уединению девушки было тягостно общественное внимание, и она бо́льшую часть времени проводила в старом церковном доме в Гаворте. В 1853 появился её последний роман «Городок» (Villette), который по живому и правдивому описанию жизни в пансионе не уступает первым, но слаб в отношении стройности самой фабулы.



В 1854 году, несмотря на приступы недуга, сведшего в могилу её сестёр, Шарлота вышла замуж за священника в приходе своего отца — Артура Николлса Бейлля, но уже 31 марта 1855 она умерла. Это случилось после того как она с супругом попала под сильный дождь во время прогулок по любимым вересковым полям. Беременность и сильная простуда спровоцировали обострение туберкулёза — семейной болезни Бронте. После её смерти был издан её первый литературный опыт, повесть «Учитель». В том же 1854 году Шарлотта начала роман "Эмма", который , по оценкам критиков, должен был стать такой же сенсацией, как и "Джен Эйр". Женщина написала всего лишь две главы этой книги, но из-за ухудшения здоровья так и не успела ее закончить. Спустя полтора века Клер Бойлен доделала работу Бронте, и книга недавно вышла в свет.



Шарлотта Бронте считается одной из талантливейших представительниц школы Теккерея, её любимого писателя. Обладая крайне нервным и впечатлительным темпераментом, она в высокой степени владела тем, что Гёте называет секретом гения — способностью проникнуться индивидуальностью и субъективным настроением постороннего лица. При ограниченном кругозоре наблюдений, она с поразительной яркостью и правдой изображала всё, что ей приходилось видеть и чувствовать. Если иногда чрезмерная яркость образов переходит в некоторую грубость красок, а излишний мелодраматизм в положениях и сентиментальное заключение ослабляют художественное впечатление, то полный жизненной правды реализм делает незаметными эти недостатки.



Полное собрание сочинений Шарлотты и её сестёр издано в 1875 с биографией Шарлотты. Gaskell, "Life of Charlotte В. " (отд. в 2 т. , изд. 1857); G. Lewes, "Life of Charlotte B. " (1850).

