Сочинение Бронзовый век сатира Байрона – художественный анализ

"Бронзовый век сатира Байрона – художественный анализ"



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Бронзовый век сатира Байрона



Разоблачению деятельности реакционного Священного союза посвящена сатира «Бронзовый век» (1823). Священный союз был заключен государями России, Австрии и Пруссии в 1815 году, после низвержения Наполеона. Позднее к нему присоединились монархи других государств. Это был союз государей против народов; он ставил своей целью борьбу с революцией.



Сатира Байрона была откликом на конгресс участников этого союза в Вероне, созванный в связи с усилением национально-освободительного движения в ряде стран в начале 20-х годов. Перед читателем появляется галерея монархов, среди которых — русский царь Александр I, игравший в Священном союзе решающую роль, испанский король Фердинанд VII, французский король Людовик XVIII. Их власть бессмысленно жестока и безумна, она опирается не на справедливость, а на силу.



Обращаясь к Англии, не входившей в союз, но активно поддерживавшей его контрреволюционные мероприятия, Байрон всей силой сарказма обрушивается на английских землевладельцев и буржуазию, патриотов рынка, разжиревших на несчастьях народов Европы, на войнах, ставших для торгашей источником обогащения. Он разоблачает истинную природу хищнического буржуазного «патриотизма, который исчерпывается заботой о преуспеянии собственного торгового дела, утроением доходов.



Значение «Бронзового века» заключалось не только в разоблачении реакции, но и в противопоставлении реакционному лагерю прогрессивных сил. Против своих угнетателей встают «рабы Востока, илоты Запада», — в Европе и в Америке час от часу крепнет и растет освободительное движение. Это движение — другой полюс общественной жизни. Вновь возникает образ героической Испании, где народная война против французских захватчиков, воспетая Байроном в «Паломничестве Чайльд-Гарольда», привела в 1820—1821 годах к революции. Поэт призывает испанский народ подняться на защиту своих прав, приумножив былую доблесть и отвагу.