Сочинение Будущее и настоящее в поэме Н. В. Гоголя «Мертвые души»

Поэма Н. В. Гоголя “Мертвые души” - произведение не только о настоящем и будущем России времен Гоголя, а о судьбе России вообще, о ее месте в мире, хотя на первый взгляд может показаться, что это лишь рассказ о похождениях ловкого авантюриста Чичикова. Поэма построена как история похождений героя-дельца, скупающего мертвые души. Но из рассказа о путешествии Чичикова по необъятным просторам великой страны вырастает картина русской жизни во всем ее многообразии. Читатель невольно задается вопросом: “А что же дальше? Какова судьба этой страны?” Писатель не дает прямого ответа на этот вопрос.

Чичиков, путешествуя, скупает мертвые души. Он осуществляет свою “негоцию” и меньше всего обращает внимание на то, что он видит по сторонам. Он не задумывается над судьбами людей, которых он встречает. Единственное, что представляет для него интерес, — это как бы выгоднее скупить у помещиков интересующий его товар или же как бы они могли быть ему полезны в осуществлении его аферы. Наблюдения делает автор. Именно он осуществляет выбор героев поэмы. Созданная им картина русской жизни достаточно полна. Мы видим перед собой представителей различных сословий. В первую очередь, это помещики и чиновники, составлявшие в то время главную опору власти. Это не столичное дворянство, не аристократия, а провинциальные помещики средней руки и губернские чиновники. И это не случайно. Гоголь стремился изобразить жизнь всей России. Всю страну герой проехать не мог, да и незачем было. Достаточно показать жизнь одного города, типичного для всей России того времени. Для этой цели провинциальный губернский город, находящийся между Петербургом и Москвой, подходил как нельзя лучше. И та жизнь, которая предстает перед нами со страниц этого произведения, совершенно безрадостна и уродлива.

В настоящем мы видим полностью разложившееся морально чиновничество, погрязшее во взятках и пьянстве, помещиков, не умеющих и не желающих управлять своими имениями, не видящих путей дальнейшего развития, да и не задающихся таким вопросом. Из всех типов помещиков, созданных Гоголем, нет ни одного, за которым можно было бы увидеть будущее.

Так, Манилов глуп, слащав, необразован, предается своей буйной фантазии, полностью оторван от действительности, имением не занимается, жизни не знает. Все его управление имением свелось к тому, что он выкрасил беседку в голубой цвет и занимается выдумкой “прожектов” о тех временах, когда он построит мост и будет вести торговлю с Москвой. Пока он мечтает, хозяйство у него постепенно разваливается, мужики мрут и бегут. Это видно из того, сколько у него “мертвых душ”.

Ноздрев - тип мота, удалого и лихого гуляки, не в первый раз появляющийся в нашей литературе, но без того романтического ореола, который был свойственен подобным образам в предшествующей литературе. Он враль, хвастун, пьяница, абсолютно беспринципный человек, “имел страстишку нагадить ближнему”. Гоголь называет его “историческим человеком”, “человеком на все руки”. Его любимое занятие. - игра в карты да охота. Собак в его доме много, и он среди собак - “совершеннейший отец среди семейства”, ибо псарня - единственное место, которое содержится в порядке, в отличие от его хозяйства.

Коробочка - мелкая помещица, в отличие от Манилова и Ноздрева хорошо знающая, что происходит в ее хозяйстве. Она вся поглощена получением выгоды, пусть даже мелочной. Коробочка лишена духовности, она приземлена. Жажда наживы - вот ее суть. Чичиков называет ее “ дубинноголовой ”.

Плюшкин — скряга, в душе которого давно уже умерли все человеческие чувства. Это “прореха на человечестве”, как характеризует его автор. Скупость приняла у него уродливые формы. Он потерял всякий человеческий облик, поэтому Чичиков, встретившись с этим богатым помещиком, и не может сразу понять, кто перед ним, ключница ли, мужик или баба. В этом ряду, казалось бы, есть один образ, который мог бы являть собой образ будущего России. Это Собакевич. Крепкий хозяин, он хорошо знает, что хозяином жизни становится капитал, он знает, как надо вести хозяйство. Он прижимистый и деловой, “кулак”, как его называет Чичиков. В деревне все у него крепко сделано, словно на века. Однако и за ним, по мнению автора, нет будущего, ибо он также лишен духовности, “души”.

Если поместное дворянство как сила, способная определять пути развития страны, несостоятельно, то, может быть, чиновничество, бюрократия способна на это? Ведь именно в это верил юный Гоголь, отправляясь в Петербург, чтобы на чиновничьем поприще послужить Отечеству.

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