Сочинение Будущее страны в моих руках

Мы – эстафета дальнего гонца.

Мы – поколенье сильных и умелых.

Мы – перевыполненье планов смелых.

Нам нет числа, нет краю, нет конца.

(Павел Антокольский)



Моя страна. Россия. Родина. Самое святое, что есть у человека – Родина и семья. Если бы у меня был выбор рождения, я бы у Бога попросил родиться там, где сейчас живу.

Я горжусь тобой, моя Россия! С детских лет я впитывал Твои чудные образы, добрые сказки и раздольные песни. Таким огромным культурным пластом разве может похвастаться любая другая страна мира? Пушкин, Бунин, Достоевский, Чехов, Пастернак, Репин, Васнецов, Поленов – мне не хватит бумаги, чтобы перечислить всех Твоих великих писателей, поэтов и художников. Людей, которыми невозможно не гордиться, которым хочется соответствовать.

Твой невероятно напевный язык передаёт все тонкости огромной непостижимой русской души – моей души, Родина! Разве я могу задумываться о будущем, не зная своего прошлого? Оно не должно быть забыто, оно в моих генах, в моём подсознании. Тебя, моя Страна, защищали мои предки, это они завещали мне любовь к Тебе.

И разве может русский человек бестрепетно смотреть на ширь просторов Твоих, Земля моя; на белизну снегов. Разве можно не восхищаться умом, красотой, невероятной щедростью и детской непосредственностью Твоего народа?

Твоё будущее, Родина, в моих руках. И это от меня зависит, чтобы оно было светлым и великим. Таким, чтобы хотелось к нему стремиться, в нём жить, растить детей.

Это от меня будет зависеть, чтобы твои огромные, но не безмерные богатства расходовались бережно; чтобы войны – бессмысленные, непонятные и ненужные – прекратились; чтобы матери плакали от радости и гордости за своих сыновей, а не над их цинковыми гробами; чтобы прекрасное лицо моей страны не обезобразили язвы страшных болезней; чтобы моё поколение не умирало в жуткой агонии от передозировки наркотиков; чтобы никому не нужные дети не протягивали грязные ручонки за подаянием; чтобы старики путешествовали по миру, а не по помойкам…

Моего прекрасного будущего нет без прошлого и настоящего. Но если прошлое я изменить не в силах, то моё настоящее зависит от вас, Взрослые! И разве вы думаете обо мне, когда ввозите в мою прекрасную страну переработанное ядерное топливо? И разве вы спрашиваете меня, хочу ли я умереть на ваших взрослых непонятных войнах? И разве вы хотите знать, могу ли я платить за обучение в понравившемся мне ВУЗе? И разве вам интересно, что я думаю о новом строящемся магазине, когда моя школа рушится прямо у меня на глазах? Будущее моей страны делается уже сегодня, уже сейчас. Мною. Тобою. Нами. Вами, Взрослые! Остановитесь и подумайте, какую Страну вы передадите мне в мои протянутые руки?

Но всё–таки не всё так плохо и безнадёжно. Есть за что сказать «Спасибо». За то, что возвратили мне веру Господа; за то, что подарили мне возможность общения с моими сверстниками за границей; за то, что чувствую себя счастливым, бродя по сложным лабиринтам интернета; за то, что у меня есть мама и папа; да и просто за то, что есть Я на этой прекрасной голубой Планете…

А я очень хочу, чтобы мной гордились вы, Взрослые: мои родители, мои учителя, моя Родина. Я буду очень стараться. Возможно, я напишу замечательную книгу, или запущу сверхсовременный космический корабль, или налажу контакты с инопланетными цивилизациями, или изобрету новую вакцину от страшных болезней человечества… Ну пусть не я, мои одноклассники, моё поколение.

Когда вырастет моё поколение, оно оценит историю настоящих дней, переосмыслит сегодняшние ценности. Оно будет платить за вас, Взрослые, за ваши долги, промахи и просчёты самую высокую плату….