Сочинение Будущее в пьесе А. Чехова «Вишневый сад»

Пьеса “Вишневый сад”, написанная Чеховым в 1904 году, может по праву считаться творческим завещанием писателя. В ней автор поднимает ряд проблем, характерных для русской литературы: проблема деятеля, проблема отцов и детей, проблема любви, страдания и другие. Все эти проблемы объединены в теме прошлого, настоящего и будущего России.

В последней пьесе Чехова есть один центральный образ, определяющий всю жизнь героев. Это — вишневый сад. У Раневской с ним связаны воспоминания всей жизни: и светлые, и трагические. Для нее и ее брата Гаева — это родовое гнездо. Вернее даже сказать, что не она владелица сада, а он — ее владелец. “Ведь я родилась здесь, — говорит Раневская, — здесь жили мои отец и мать, мой дед, я люблю этот дом, без вишневого сада я не понимаю своей жизни, и если уж так нужно продавать, то продавайте и меня вместе с садом. . . ” Но для Раневской и Гаева вишневый сад — символ прошлого.

Другой герой — Ермолай Лопахин — смотрит на сад с точки зрения “циркуляции дела”. Он предлагает Раневской и Гаеву разбить имение на дачные участки, а сад вырубить. Можно сказать, что Раневская — сад в прошлом, Лопахин — сад в настоящем.

Сад в будущем олицетворяет молодое поколение действующих лиц пьесы: Петя Трофимов и Аня, дочь Раневской. Петя Трофимов — сын аптекаря. Ныне он студент-разночинец, честным трудом пробивающий себе дорогу в жизнь. Его жизнь тяжела. Он сам говорит, что если зима, то он голоден, встревожен, беден. Варя называет Трофимова вечным студентом, которого уже два раза увольняли из университета. Как и многие передовые люди России, Петя умен, горд, честен. Он знает, в каком тяжелом положении находится народ. Трофимов думает, что это положение можно исправить только непрерывным трудом. Он живет верой в светлое будущее Родины. С восторгом Трофимов восклицает: “Вперед! Мы идем неудержимо к яркой звезде, которая горит там вдали! Вперед! Не отставай, друзья!” Его речь возвышенна, особенно там, где он говорит о светлом будущем России. “Вся Россия наш сад!” — восклицает он.

Аня — это семнадцатилетняя девушка, дочь Раневской. Аня получила обычное дворянское воспитание. Большое влияние на формирование ее мировоззрения оказал Трофимов. Душевный облик Ани характеризуют ее непосредственность, искренность, красота чувств и настроений. В характере Ани много полудетской непосредственности, с детской радостью сообщает она: “А я в Париже на воздушном шаре летала!” Трофимов возбуждает в душе Ани красивую мечту о новой прекрасной жизни. Девушка порывает связи с прошлым. Она решает сдать экзамены за курс гимназии и начать жить по-новому. Речь Ани нежная, задушевная, наполненная верой в будущее.

Как видим, Чехов воплотил в образе Ани и Трофимова лучшие черты молодежи своего времени. Но в то же время мы видим в них недостатки. Трофимов обличает дворянский паразитизм, а сам без дела живет в дворянской усадьбе долгое время. У Пети есть даже комические черты. Раневская называет его недотепой, а Варя — облезлым барином.

Образы Ани и Трофимова вызывают мои симпатии. Мне очень нравятся такие их черты, как непосредственность, искренность, красота чувств и настроений, а также вера в светлое будущее своей Родины.

Именно с их жизнью связывает Чехов будущее России, именно им в уста вкладывает он слова надежды. Эти герои могут восприниматься как выразители идей и мыслей самого автора.

Аня прощается с садом, то есть со своей прошлой жизнью, легко, радостно. Она уверена: несмотря на то что раздается стук топора, что имение будет продано под дачи, придут новые люди и насадят новые сады, которые будут прекраснее прежних.

Вместе с Аней в это верит и сам Чехов. .