Сочинение Будущее в пьесе "Вишневый сад"

В пьесе Чехов отдает дань тому хорошему и ценному, что осталось в жизни русского дворянства на тот период. Мы, наблюдая крайнюю непрактичность Гаева и Любовь Андреевны, видим их обреченность – у них есть поэтическое, по-своему возвышенное прошлое, которое в детских воспоминаниях Гаева и Раневской, связанных с садом. Настоящее, как показал Антон Павлович, весьма и весьма печально, будущего же читатель не видит вовсе… его нет этого будущего…на смену этим типажам неминуемо должны придти другие. История показала, что чеховская мысль была пророческой.



Теперь перейдем от общего к частному.

Настоящее : настоящая жизнь протекает нелепо и нескладно, никому не приносит она ни радости, ни счастия. Для всех без исключений героев несчастлива эта жизнь, вспоминаем: Шарлотта одинокая и никому не нужная со своими фокусами, Епиходова, с его постоянными неудачами, Симеонова-Пищика, с его вечной нуждой в деньгах… Драма пьесы заключается именно в трагическом положении настоящего, в разладе самых существенных, корневых её основ. Передалось нам это опять-таки через деталь – у всех героев есть ощущение временности своего пребывания в этом мире. Более конкретно – фраза Лопахина: «О, скорее бы все это прошло, скорее бы изменилась как-нибудь наша нескладная, несчастливая жизнь». Обратили внимание!?

Думаю для понимания ключевого смысла данного произведения, следует так же рассмотреть образ самого вишневого сада. По словам Трофимова – вся Россия – вишневый сад. И это была не случайная реплика. Вот именно здесь, в этой детали, и находится отношение автора к будущему России. Следите за мыслей: Россия – вишневый сад. Его вырубка для Гаева и Раневской – конец всему. Ведь сад – это последнее, что у них осталось, что связывает их с прошлым. Для Лопахина – это способ увеличить капитал. Петя и Аня согласились с вырубкой его. Так? Так. С условием – они посадят новый сад, который станет «роскошнее этого»! Именно в этой детали Чехов передает нам свое представление о будущем. Сад вырубят, но придут люди и насадят еще лучше сад. Расшифровать можно так – Россию ждут потрясения, но после них её восстановят, сделают свободной и процветающей. Но кому суждено стать творцом новой жизни? Кто насадит новый сад? Как будто есть персонаж – Петя Трофимов. Да, он говорит о неустроенности жизни старой и зовет к жизни новой. Характерная черта революционера, да? Но, может быть вы заметили, что в его разглагольствованиях нет личной силы, иногда даже чувствуется пустая громогласность в его речах. К тому же напоминаю: он – «вечный студент» и «облезлый барин». Такие люди не овладевают жизнью. Россия, по мысли Чехова, на рубеже двух веков еще не выработала в себе действительный идеал человека. Поэтому и показывает нам автор, что в настоящем нет ответа на этот жизненно важный вопрос. В пьесе время уходит для всех героев. Чехов видел в будущем не только террористов и стяжателей, но и людей широких взглядов, которые преобразуют его родину и сделают ее свободной и процветающей. Показывая Петю, автор дает понять, что рождается новый человек, не похожий на предыдущих. Между строк мы чувствуем надежду, что такие деятели появятся уже скоро. И Петя – является только прототипом этих людей. Будущее в пьесе – за теми, кто придут на смену им всем потому, что все образы, отражают настоящее в пьесе. В финале пьесы у нас, по задумке Чехова, появилось ощущение, что настоящее кончается для всех без исключения героев пьесы. Этим Чехов еще раз продемонстрировал нам, что в настоящем пока нет людей, готовых создавать «новый сад» – людей, создадущих развивающуюся, свободную Россию. Творцами новой, счастливой жизни он считал молодое поколение России. .