БУЭНДИА (исп. Buendia) — собирательный образ семейства Б. в шести поколениях, созданный колумбийским писателем Габриэлем Гарсиа Маркесом в романе «Сто лет одиночества» (1967). История рода трагических и смешных Б. в затерянном городке Макондо, который основали первые из них и с гибелью которого гибнут последние, является стержнем романа, относимого к жанру магического реализма. Судьба рода Б. объединяет перипетии реальной колумбийской истории и мистического сознания обитателей колумбийского тропического захолустья. Одна из ипостасей этого образа — своеобразная категория Одиночества в ее испанском и испано-американском понимании как щемяшей тоски по недостижимой цели. По мнению В. Земскова, история рода Б. предстает «как целая эпоха в жизни человечества — от времен грехопадения и первого убийства… до наших дней, когда история отрицает индивидуализм как принцип мироустройства».



Образ рода Б. ассоциируется с рядом персонажей. Это Хосе Аркадио Б. , основавший Макондо, необузданный фантазер; это теряющий чувство реальности Аурелиано Буэндиа, ювелир и поэт, который становится полковником и делает блистательную карьеру, но, проиграв несколько десятков сражении, понимает всю бессмысленность своего существования и возвращается к своей скромной профессии; это его сын Аурелиано Печальный, который проводит в Макондо железную дорогу, ставшую причиной агрессии «банановых бизнесменов».



По Л. Осповату, «повторяющееся» макондовское время, время рода Б. , «движется по свертывающейся спирали, обращая историю вспять». У представителей рода Б. «чем дальше, тем заметнее проявляется общая предрасположенность к одиночеству, которая становится родовой чертой, передающейся по наследству». .