Сочинение Булгаковская Москва.

Тонкий психолог — Булгаков, переплетая в своем произведении “Мастер и Маргарита” реалистическое и фантастическое, добился возможности сатирически изобразить Москву 30-х годов.

Все события романа развиваются в трех временных планах: настоящее — это сатирическое изображение Москвы и ее нравов; фантастическое — похождения Воланда и его свиты в современной Москве; историческое — библейская новозаветная история. Все они очень тесно взаимосвязаны и переплетаются, как картины в мозаике, образуя полный и достоверный образ Москвы.

Сатирическая сторона романа связана с изображением современной Булгакову Москвы и ее обитателей — москвичей. Ведь они — дети своего времени, жильцы “нехорошей квартиры” — Москвы. А с вторжением в нее Воланда и его озорной свиты сатира перерастет в сарказм, даже в глумление над всеми пороками людей, которые невозможно уничтожить. Пороки, как вирус из древних времен, проникают и размножаются в мировых размерах везде и всюду. Вот такой благоприятной средой для них и стала Москва, с подходящей атмосферой, насквозь пропитанной бездуховностью, пошлостью, жадностью, завистью и карьеризмом. Люди, как губка, впитывают в себя все эти пороки. Они здесь такие же испорченные, как и сама Москва. Вот свита Воланда нашла себе достойное применение в Москве: они забавляются над мелкими пакостниками, мошенниками, убийцами, взяточниками и бюрократами — над всеми своими “подведомственными”.

Да, ничего не изменилось с давних времен. Все как и раньше: еще в древнем Ершалаиме Понтий Пилат не знал свободы, он полностью зависел от кесаря и его власти. Так и сейчас, москвичи не знают свободы, они рады власти, своей должности и карьере.

Все они связаны путами установок свыше, инструкциями и планами. Люди запуганы и замкнуты в себе. Привычный порядок вещей нарушен: конферансье в варьете, человек без юмора, вымучивает шутки для зрителей, над которыми никто не смеет ся; литературные критики “говорят не то, что хотят сказать”; писатели МАССОЛИТа бездарны и завистливы, пишут произведения лишь ради денег, забывая о духовности своего творчества.

Булгаков и его помощники из свиты Воланда безжалостны ко всем, кто продал себя в вечное рабство денег. Они вскрывают всю сущность людей и высмеивают их. Тот же буфетчик варьете обворовывает не только посетителей буфета, но и самого себя, он лишает себя всех естественных человеческих радостей жизни. В этом мире отсутствует всякое почтение индивидуальной личности, гуманность к людям и даже к себе самому. Люди готовы уничтожить себя и окружающих ради денег и должности.

Берлиоз, человек начитанный, учит молодежь безверию, отучает ее от свободолюбия.

И лишь одно заведение свободно от всех этих пороков, лишь в нем одном люди раскрепощены — это клиника Стравинского, “дом скорби”. Лишь здесь люди думают и говорят то, что думают, они избавляются от всего окружения Москвы с ее пороками.

Вся, вся Москва погрязла в грехах, и недаром здесь появился Воланд со своей свитой. Он выступает как орудие воздаяния за добро и зло, ведь это он — та сила, что “вечно хочет зла”, но совершает добро, восстанавливая тем самым справедливость в Москве, да и, пожалуй, во всем мире. .