Сочинение Булгаковская Москва.

Роман “Мастер и Маргарита” принес Булгакову посмертную мировую славу. Автор писал роман как исторически и психологически достоверную книгу о своем времени. Все, что пережил Булгаков на своем веку — и счастливого, и тяжелого, всю душу и весь талант отдал он этому роману,

В романе царит счастливая свобода фантазии. Сатана правит свой бал, Мастер пишет свой бессмертный роман. Там прокуратор Иудеи отправляет на казнь Иешуа. А рядом суетятся, завидуют и всячески приспосабливаются вполне реальные граждане, которые населяют Москву 20—30-х годов нашего столетия. Смех и печаль, радость и боль перемешаны там воедино.

Движение событий в “Мастере и Маргарите” начинается “однажды весной, в час небывалого жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах”. В белокаменной столице появляются Сатана и его свита. В течение четырех дней в Москве происходят гастроли той силы, “что вечно хочет зла и вечно совершает благо”. Одним из первых, кто пострадал от руки Воланда, был Берлиоз. Бесславно погиб начитанный, но бессовестный атеист, возглавлявший МАССОЛИТ.

Не случайно именно Берлиоз погиб бесславной и страшной смертью. Воланд наказал его за то, что он был оплотом зависти, приспособленчества, глумливости, непорядочности, предательства в МАССОЛИТе. Дьяволиада — один из любимых булгаков-ских мотивов— здесь, в “Мастере и Маргарите”, играет роль вполне реалистическую и может служить блистательным примером сатирического обнажения противоречивой действительности. Воланд грозой проносится над булгаковской Москвой, карая глумливость и непорядочность. Потусторонность, мистика с этим господином как-то не вяжутся. Если такого Воланда и не было, то его следовало бы выдумать. Он предстает перед нами существом, наделенным неограниченной властью. Он легко играет жизнями.

Сама идея поместить в Москву тридцатых годов князя тьмы Воланда и его свиту, олицетворяющих те силы, которые не поддаются никаким законам логики, была глубоко новаторской. Фантастический поворот дела позволит писателю развернуть перед нами целую галерею персонажей весьма неприметного вида, проведя аналогию с самой жизнью. Внезапная встреча с нечистой силой выворачивает наизнанку видимость всех этих берлиозов, латунских, алоизиев могарычей, никаноров Ивановичей. Сеанс черной магии, который Воланд со своими помощниками дает в столичном варьете, в буквальном и переносном смысле “раздевает” некоторых граждан из зала. Но при этом дьявольские казни строго избирательны. Нигде не прикоснулся Воланд к тому, кто сознает честь, живет ею. Не дьявол страшен героям. Дьявола, пожалуй, для Булгакова действительно не существует, как не существует богочеловека. В его романе живет глубокая мысль о низменных нравственных законах. Это именно то, чего не хватало многим жителям Москвы.

“Мастер и Маргарита” — сложное произведение. О романе уже сказано много, а будет сказано еще больше. Каждый читатель понимает его по-своему и открывает новые ценности, томящиеся в его глубинах. .