Булгарин Ф.В. - Вариант 1

Булгарин Фаддей Венедиктович ( 1789 - 01. 09. 1859 ) - русский журналист, поляк по происхождению, родился в 1789 г. , в Минской губернии. Отец его за убийство русского генерала Воронова был сослан в 1794 г. в Сибирь, а мать привезла малолетнего сына в Петербург и потом поместила в сухопутный кадетский корпус.

Окончив курс учения, Булгарин поступил в уланский полк, с которым участвовал в походах 1805 - 1807 гг. и в сражении под Фридландом; по возвращении в Россию был за что-то арестован, затем переведен в армейский драгунский полк, стоявший в Финляндии; отсюда бежал в Варшаву и поступил в польский легион, входивший в состав армии Наполеона. С этим легионом Булгарин участвовал в походах 1809 - 1811 гг. в Италии и Испании, а в 1812 г. находился в корпусе маршала Удино, действовавшего в Литве и Белоруссии против графа Витгенштейна.

В 1814 г. во Франции был взят в плен и отправлен в Пруссию, откуда, после размена пленных, вернулся в Варшаву. В 1820 г. Булгарин является в Петербурге уже как литератор; печатает "Краткое обозрение польской словесности" и "Избранные оды Горация", а в 1822 - 1828 гг. издает журнал "Северный Архив", посвященный исключительно России и соединившийся потом с "Сыном Отечества", который Булгарин издавал до 1835 г. вместе с Н. И. Гречем; с ним же он издавал, начиная с 1825 г. , газету "Северная Пчела", в которой писал более 30-ти лет критические статьи и фельетон, посвященный полемике, рекламам и обличениям литературных противников газеты в неблагонамеренности. Эти предметы составляли главнейший мотив всей литературной деятельности Булгарина и придали ей своеобразный характер, обративший его имя в нарицательное. Кроме того, он издавал "Литературные Листки" (1823 - 1824); "Детский Собеседник" (1826 - 1827); "Эконом"(1841) и альманах "Русская Талия" (1825). Наряду с газетными и журнальными статьями, Булгарин написал нисколько имевших в свое время успех романов, которые называл "нравоописательными": "Иван Выжигин"(4 ч. , Спб. , 1829); "Петр Иванович Выжигин" (4 ч. , Спб. , 1831); "Памятные записки Чухина" (1835) и исторические повести: "Дмитрий Самозванец" (1830) и "Мазепа" (1834); издал под своим именем сочинение дерптского профессора Н. А. Иванова: "Россия в историческом, статистическом, географическом и литературном отношениях" (6 ч. , Спб. , 1837), несколько мелких брошюр и "Воспоминания" (1846 - 49).

Одновременно с литературными занятиями, Булгарин служил сначала в министерстве народного просвещения, потом - в государственном коннозаводстве, и пользовался особенным, хотя и презрительным покровительством начальника III отделения Соб. Е. И. В. Канцелярии, генерала Дубельта. Литературная его деятельность прекратилась в начале 1857 г. , а умер он 1 сентября 1859 г. на своей даче "Карлово", близ Дерпта.

Полное собрание его сочинений вышло в 7 частях в Спб. , 1839 - 44. Биография, написанная его многолетним сотрудником Н. Гречем - в "Русской Старине"1871 г. Ср. также "Записки" Греча, изданные в 1884 г. и "Сочинения" Белинского т. IV и др. .