Сочинение «Бунтующее сердце» (по роману И. С. Тургенева «Отцы и дети»)

В романе И. С. Тургенева «Отцы и дети» главным героем выступает представитель тех «новых людей», русских «инсаровых», о которых писал Добролюбов в своей статье со столь многозначительным названием «Когда же придет настоящий день?». С конца 50-х годов эти люди входили в русскую общественную жизнь. Тургенев писал: «В основу главного героя Базарова легла поразившая меня личность молодого провинциального врача. В нем воплотилось то начало, которое впоследствии получило название нигилизма».

Главный герой Тургенева был выхвачен из самой жизни. Идейную направленность можно определить словами автора: «Это — торжество демократизма над аристократией».

Образ нигилиста, бунтаря, разночинца — это образ Базарова, который прошел суровую школу труда и лишений, прожил горькую, тернистую жизнь.

В его внешности наглядно отражен его характер: твердый, непокорный. Лицо Базарова — длинное, худое, с широким лбом, кверху плоским, книзу заостренным носом, большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами песочного цвета — оживлялось спокойной улыбкой и выражало самоуверенность и ум.

Базаров — человек из народа. Его дед «землю пахал», и он гордится этим. К нему тянутся простые люди, которые чувствуют, что он «свой брат, не барин», Базаров противопоставлен аристократам Кирсановым, прежде всего по своему социальному положению. И в том, что благодаря упорному труду он «вышел в люди», — доказательство его силы, жизнеспособности. Он окончил университет, ни «копейки лишней» не взял у родителей. Знания его очень обширны не только в области естественных наук, но и в философии, социологии. Разночинцы — демократы 60-х годов — стремились к получению этих знаний, потому что смысл жизни видели в широкой общественной деятельности. Таковы герои Чернышевского и Некрасова.

Базаров показан как сторонник полного и беспощадного отрицания. Он молод, горяч, жаждет больших дел. И это была та же черта людей писаревского поколения. Герой отрицает самодержавие, крепостное право, религию — все, что порождено состоянием общества, нищетой, бесправием. Центральные эпизоды — полемика Базарова с Павлом Петровичем Кирсановым в политических, общественных вопросах. Тургеневский герой ненавидит барство, отрицает прогрессивную роль дворянства как класса, и главным образом потому, что праздная жизнь его веками создавалась трудом крепостных. Это самый сильный аргумент Базарова в споре с дворянами. Этот спор не случайный, его породила сама история. На смену дворянству шла разночинная интеллигенция, шире стал круг борцов, ближе их связь с народом. Важнейшими чертами мировоззрения Базарова являются его атеизм и материализм. Он отрицает религию, потому что видит в ней способ закрепощения и угнетения народных масс. Характерной чертой взглядов людей той эпохи был экстремизм.

Базаров — экстремист в своих суждениях о значении духовной культуры в жизни человека. Для него не существует то, что не несет конкретного, материального начала, и герой впадает в нелепую крайность, отрицая искусство, красоту природы, человеческие чувства.

Любовь — это то, чем Тургенев проверял многих своих героев, это пробный камень. Базаров и здесь оказался искренним и глубоким, как во всем, что он делал в жизни. Когда пришла к нему «сильная и тяжелая» страсть, он сумел одержать над ней нелегкую победу, он оказался выше и человечнее той женщины, которая больше всего на свете дорожила своим «спокойствием»! Писатель заставил пережить его то, что сам Базаров отвергал. Жизнь оказалась сложнее всех программ и теорий.

Несмотря на свою силу, волю и крепость, герой Тургенева бесконечно одинок. Его не понимает любимая женщина, вокруг него нет единомышленников. Трагическое одиночество Базарова проявляется во взаимоотношениях с народом.

Умевший говорить с мужиками Базаров, самоуверенный Базаров и не подозревал, что был в их глазах все-таки чем-то вроде «шута горохового. . . ». Тургенев показывает, какая глубокая пропасть отделяет Базарова от народа, подчеркивая одиночество, преждевременность появления в России таких людей, их обреченность.

Писатель завершает свой роман смертью героя. Это делает образ Базарова воистину трагическим. Создается впечатление, что вместе с героем умерли и те идеи, которым он хотел посвятить жизнь. Но сила художнического таланта оказалась выше авторской поэзии, что понял Писарев и люди его поколения, полюбившие Базарова за его «бунтующее сердце». .