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Буйновский

    Кавторанг Буйновский – один из заключенных, осужден на 25 лет за подарок, присланный ему английским адмиралом.
     Бывший капитан второго ранга. В лагере отстаивает права заключенных: «Вы права не имеете людей на морозе раздевать! Вы девятую статью уголовного кодекса не знаете!» Б. держится бодро, хотя чахнет на глазах. Работает он на совесть – с ног валится, а тянет. Б. общается с Цезарем, с которым обсуждает искусство и другие «умные вещи», фильмы Эйзенштейна, например. У героя богатая биография: он ходил вокруг Европы, Северным морским путем; служил на английском крейсере офицером связи. Б. пользуется у зеков уважением. .

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