Сочинение Был ли иной путь у Катерины? (по пьесе А.Н. Островского "Гроза")

Случайна ли гибель Катерины? Можно ли было ее избежать? И, наконец, был ли иной путь у героини? На все эти вопросы нет однозначного ответа.

Был ли другой путь? Я думаю, что был. Катерина могла стать монахиней и посвятить себя Богу, которого она так любила. Могла она, конечно же, и уйти от мужа, но покрыла бы себя позором и взяла на душу грех, потому что браки, в те времена, заключались перед Богом.

Случайна ли была смерть героини? Вряд ли. Все к этому и шло. Бесконечные придирки свекрови, равнодушие мужа сильно влияли на Катерину, терзали ее душу. Когда же девушку предал Борис, это стало последней каплей. Предательство любимого человека сломило Катерину, и она решилась на отчаянный поступок. Девушка все-таки «взлетела», шагнув высокого берега в Волгу, «расправила крылья» и смело упала в бездну.

Добролюбов называл Катерину «лучом света в темном царстве». Девушка пыталась бороться со старыми порядками в Калинове. Она одержала победу, пусть печальную, но все же победу. Смерть Катерины послужила первым толчком к разрушению старых порядков и приходу нового поколения.

Можно ли встретить таких людей как Катерина в наше время? Я полагаю, что можно. Даже в самое «темное время» найдется человек с чистой и открытой душой, способный пожертвовать собой во благо других. .