Сочинение Быт и нравы Москвы 3-х годов в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»

Роман «Мастер и Маргарита» стал итоговым в жизни и творчестве М. А. Булгакова. Несмотря на всю мистичность, это произведение можно назвать своеобразным историческим документом. В «Мастере и Маргарите» автор во всей полноте раскрыл нам образ жизни, мировосприятие, быт и нравы современных ему москвичей.

Знакомство с Москвой 30-х годов начинается с самых первых строк романа. В первой главе мы знакомимся с председателем МАССОЛИТа Михаилом Александровичем Берлиозом и представителем пишущей братии Москвы, Иваном Бездомным. Герои беседуют по поводу заказанной Ивану антирелигиозной поэмы об Иисусе Христе. Сразу становится ясно, что в МАССОЛИТ вхожи только те «литераторы», которые пишут в угоду власти. С первых же страниц романа Булгаков обличает состояние искусства 30-х годов в России. Можно легко понять, что в это время не было места настоящему творчеству.

Далее герои встречаются с Воландом, которого принимают весьма настороженно. Очень интересен и комичен момент, когда Берлиоз и Бездомный начинают подозревать Воланда в шпионаже: «Где это он так наловчился говорить по-русски, вот что интересно!», «он никакой не интурист, а шпион. Это русский эмигрант, перебравшийся к нам. Спрашивай у него документы, а то уйдет. . . ». Здесь идет замечательная сатира на времена правления Сталина. Тогда во всех иностранцах видели шпионов. Считалось, что весь западный мир был против социалистической России, желал навредить ей. Поэтому повсеместная подозрительность была совершенно нормальна для Москвы того времени.

Очень много внимания Булгаков уделяет литературной Москве 30-х годов. Проблема творчества и власти была очень болезненной для самого писателя. Ведь сам Булгаков очень многое вытерпел от советской власти. Были гонения, непонимания, нападки. Все это он отразил в своем романе. Поэтому очень важен в произведении образ Мастера. Это человек, наделенный истинным талантом, человек, желающий донести до людей огонек настоящего творчества. Мастер пишет роман о Понтии Пилате. В этом романе заключалась вся его жизнь. Это произведение было по-настоящему талантливо. Роман Мастера – яркий образец истинного искусства. Но… Мастер был слишком наивен. Он вышел со своим детищем в свет, тогда на него и навалилась вся жестокость реальности. Сначала его роман долго не печатали. Потом нашлась какая-то отчаянная редакция, отважившаяся на своих страницах напечатать отрывки из произведения Мастера. После этого на него обрушился целый шквал незаслуженной критики. В чем только не обвиняли автора романа! В итоге, Мастер не выдержал таких нападок. Он отказался от своего романа и сжег его в печи.

Но Москва 30-х годов предстает перед читателем не только в образе МАССОЛИТа. Она везде. Москва проскальзывает тут и там на страницах романа. Это и представители Варьете, и жилтоварищество, и зрители сеанса черной магии.

Директор Варьете Степан Лиходеев – пьяница, мот, безответственный человек, враль. Он не способен вести дело, которым руководит. Свое служебное положение использует в сугубо личных целях. Финансовый директор Римский тоже не отличается особой честностью, впрочем, как и вся его «команда».

Коррупция, ложь, воровство пронизывают всю советскую систему, что и показывает нам Булгаков в своем произведении. Одним из самых «больных» вопросов того времени был квартирный, жилищный вопрос.

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