Сочинение Быт и нравы провинциальной России (по комедии Гоголя «Ревизор»)

Сколько есть у нас добрых людей,

но сколько есть и плевел, от ко-

торых житья нет добрым. . .

На сцену их! Пусть видит весь

народ! Пусть рассмеётся им!

О, смех великое дело!

Н. В. Гоголь



Известно, что единственный случай, когда Гоголь имел возможность наблюдать русский провинциальный город, был в Курске, где ему пришлось задержаться на неделю из-за поломки экипажа. Силою писательского таланта эти впечатления превратились в образы, таинственные для всей России времен Николая I. Любопытно, что это подтвердил сам Николай. На пути из Пензы в Тамбов царь получил увечье и две недели лечился в Чембаре. Выздоровев, он пожелал увидеть местных чиновников. Рассказывают, что государь пристально осмотрел пришедших и сказал губернскому предводителю дворянства: “Я их знаю. . . ” А затем прибавил по-французски, что видел их на представлении гоголевского “Ревизора”. Действительно, героями комедии Гоголь сделал чиновников уездного города. Благодаря простому на первый взгляд, сюжетному ходу, проезжего мелкого чиновника принимают за ревизора — автор раскрывает быт и нравы не только провинциального штатного городка, но и всей России.

Какова же Россия в миниатюре — город, из которого “хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь. ”? “На улицах кабак, нечистота!” Возле старого забора, “что возле сапожника,. . . навалено на сорок телег всякого сору”. Церковь при богоугодном заведении, “на которую назад тому пять лет была ассигнована сумма, начала строиться, но сгорела. . . ” Удручающая картина.

А как живется “купечеству” да “гражданству”? Кто обобран, кто выпорот, у кого синяки на скулах от усердия Держиморды; арестанты не кормлены, в больницах вонь, нечистота и больные “все как мухи выздоравливают”.

А всему виной крайний цинизм поступков и самоуправство “столпов города” — тех, кто в силу своего общественного долга призван противостоять беззаконию и радеть(заботиться) о благе горожан. Однако конический эффект в пьесе как раз и основывается на несоответствии поступков героев их общественному призванию. Городничий, например, с гордостью объявляет: “Тридцать лет живу на службе! Трех губернаторов обманул!” Ему вторит судья: “Я говорю вам откровенно, что беру взятки, но чем взятки? Борзыми щенками. Это совсем иное дело”. Почтмейстер, выслушав поручение: “всякое письмо этак немножко распечатать”, наивно признается: “знаю, знаю, этому не учите, это я делаю не то чтоб из предосторожности, а больше из любопытства: “смерть люблю узнать, что есть нового на свете”.

Итак, полностью беспринципность, корыстный расчет, злоупотребление служебным положением — вот то, что составляет основу сознания и деятельности “хозяев жизни”. Но главное, Гоголем сдернут покров тайны со взяточничества — самого опасного и распространенного порока огромного чиновничьего аппарата России. Недаром во время монолога Городничего “Чему смеетесь? Над собой смеетесь!” актер Щепкин подходил близко к рампе и бросал эти слова в чопорный партер, где сидело немало прототипов гоголевских героев, среди которых было, по словам самого Михаила Семеновича, половина “берущих”, и половина “дающих”.

И все же казнокрадство, взяточничество, грабеж населения — все эти ужасные по своей сути явления — показаны Гоголем повседневными и вполне закономерными. По глубокому убеждению Антона Антоновича, “нет человека, который бы за собою не имел каких-нибудь грехов”, который пропустил бы то, “что плывет в руки”.

И вот теперь в городе ревизор “инкогнито” — неожиданно нависшая опасность для всех чиновников, но особенно для Городничего. Ведь с отца города первый спрос, да и грехи у него посолиднее: “в руки плывут не только шубы и шали, да кули товаров от купцов, а и государственная казна, средства, отпущенные на благоустройство города, социальные нужды. А это скорым распоряжением не поправишь: “не вывезешь горы мусора, не прикроешь соломенной вехой пустот и развалин, не выстроишь церковь, а главное — не заставишь молчать всех обиженных”.

Но все дело в том, что в гостинице живет не ревизор, а жалкий “елистратишка”, промотавший в Петербурге деньжонки. По законам конического Гоголь наделяет своего героя устрашающей фамилией, образованной от слова хлестать — бить наотмашь. И чиновники трепещут. Не распознал “фитюльку”, “пустышку” и сам Городничий. Каждую реплику перепуганного Хлестакова еще более перепуганный Антон Антонович воспринимает совсем в ином смысле. Однако все решило многократно испытанное средство — взятка. Она подтвердила мысль, что игра пошла по всем правилам. Теперь бы подпоить гостя и разведать все окончательно. Кто из ревизоров отказывался от вкусного угощения!

В конце концов события оборачиваются таким образом, что ревизор “фельдмаршал” уже зять Антона Антоновича и покровитель семейства. Зритель убеждается, что легкость в мыслях необыкновенная свойственна не одному Хлестакову. Она уносит Городничего с супругой в Петербург, где Антон Антонович собирается “зашибить” генеральский чин, есть рябушку и корюшку.

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