Сочинение «Быть или не быть» - главный вопрос пьесы «Гамлет» В. Шекспира

«Быть или не быть?» — вопрос, который во все времена стоял перед людьми: противостоять злу или смириться с ним? пытаться изменить мир, в котором торжествует несправедливость, или спокойно жить в нем? Но впервые так ясно и определенно он был сформулирован великим Шекспиром в трагедии «Гамлет». Вложен этот вопрос в уста Гамлета, принца Датского:

Быть или не быть — таков вопрос;

Что благородней духом — покоряться

Пращам и стрелам яростной судьбы?

Иль, ополчась на море смут, сразить их

Противоборством?

Перед Гамлетом стоит трудный выбор, и он делает его — «ополчается на море смут». На принца обрушилось много горя: умер его отец, а мать, вдовствующая королева Гертруда, выходит замуж за дядю Гамлета Клавдия, как говорится, не успев износить башмаков. Гамлету является призрак умершего отца и открывает страшную тайну: король не умер своей смертью, а был отравлен Клавдием, который влил ему в ухо сок белены. Таким образом, Гертруда вышла замуж за убийцу своего мужа. «Быть или не быть?» Принц принимает решение отомстить за смерть отца, но стремление воздать убийце должное сливается для Гамлета с долгом переделать мир, устроенный так несправедливо. Он понимает непосильность этой задачи, и этот разлад между мечтой и действительностью мучает его. Гамлет (с безумца какой спрос?) притворяется сумасшедшим. Вокруг себя в королевском замке он видит людей грубых и самодовольных, и это приводит его в отчаяние:

. . . Что значит человек,

Когда его заветные желанья —

Еда и сон? Животное — и все.

Гамлет приглашает в замок труппу бродячих актеров, которые должны разыграть сцену убийства короля. На представлении присутствуют Клавдий и Гертруда. И Клавдий сам разоблачает себя.

Гамлет торжествует — он попал в самую точку. Теперь он должен довести свою личную месть до конца. Теперь для него нет путей к примирению. Проблема «Быть или не быть?» окончательно решается. «Быть» для Гамлета — значит действовать в соответствии со своими убеждениями и верой.

В течение всей трагедии Гамлет мучается, страдает, ищет истину. Ему кажется, что его все предали — и мать, и любимая женщина, он подозревает в предательстве и своего друга. Зло захлестывает замок Эльсинор. Гамлет случайно убивает Полония, приняв его за короля Клавдия. Офелия сходит с ума и гибнет. Ее брат Лаэрт вызывает Гамлета на поединок и пронзает его отравленной шпагой. Перед смертью Гамлет убивает короля; отравлена королева. Месть свершилась. Но повержены обе стороны. Однако победа все-таки осталась за Гамлетом, так как он разоблачил зло.

«Сила Гамлета не в том, что он разрешил вопрос, но в том, что он поставил вопрос о несправедливости окружающего его мира», — так писал об этом шекспировском герое В. Г. Белинский.