Чапек К. - Вариант 1

Карел Чапек (1890-1938) – чешский драматург, романист и эссеист.



Он более известен как автор двух блестящих сатирических пьес –«Россумские универсальные роботы» (R. U. R. Rossum’s Universal Robots, 1921), принесшая словесных роботов в английский язык, и «Из жизни насекомых» (The Insect Play,1921), написанная с его братом Йозефом. Эти пьесы воплощают критику Чапека технологических и материалистических излишеств.



В других его пьесах, например, «Средство Макрополуса» (The Makropoulos Secret, 1923) высмеивается человеческие поиски бессмертия и сильное желание получить титаническую силу. Яначек использовал это произведение в качестве основы для своей оперы «Makropoulos Affair» (1925).



Три тома его разговоров с Томасом Г. Масарик (1928-35) формируют его политическую биографию.



Произведение Чапека «Сила и слава» (Power and Glory, 1937) осуждает тоталитаризм и войну. Он также писал очерки путешественника, романсы, например, «Кракатит» (Krakatit, 1924), эссе и короткие рассказы.



В биографии Карела Чапека три философских романа «Гордубал» (Hordubal, 1934), «Метеор» (Meteor, 1934), а также «Обыкновенная жизнь» (An Ordinary Life, 1935) носят глубокий и даже мистический характер. Отличаясь от других его работ, они представляют собой лучшие образцы произведений Чапека. .