Чацкий Александр Андреич – молодой дворянин. Представитель «века нынешнего». Прогрессивный человек, хорошо образованный, с широкими свободными взглядами; истинный патриот.

После 3-летного отсутствия Ч. вновь приезжает в Москву и сразу появляется в доме Фамусова. Он хочет видеть Софью, которую любил до отъезда и в которую влюблен до сих пор.

Но Софья очень холодно встречает Чацкого. Тот недоумевает и хочет найти причину ее холодности.

Оставаясь в доме Фамусова, герой вынужден вступить в борьбу со многими представителями «фамусовского» общества (Фамусов, Молчалин, гости на балу). Его страстные обличительные монологи направлены против порядков века «покорности и страха», когда «тот и славился, чья чаще гнулась шея».

Когда Фамусов предлагает в качестве примера достойного человека Молчалина, Ч. произносит знаменитый монолог «А судьи кто?» В нем он обличает нравственные образцы «века минувшего», погрязшие в лицемерии, моральном рабстве и т. д. Ч. рассматривает многие сферы в жизни страны: государственную службу, крепостное право, воспитание гражданина, просвещение, патриотизм. Везде герой видит процветание принципов «века минувшего». Осознавая это, Ч. испытывает нравственное страдание, испытывает «горе от ума». Но в не меньшей степени герой испытывает и «горе от любви». Ч. узнает причину холодности к нему Софьи – она влюблена в ничтожного Молчалина. Герой оскорблен тем, что Софья предпочла его этому «жалчайшему созданию». Он восклицает: «Молчалины господствуют на свете!» Очень расстроенный, Ч. попадает на бал в фамусовском доме, где собрался цвет московского общества. Все эти люди тяготят Ч. Да и они не переносят «чужака». Софья, в обиде за Молчалина, распускает слух о сумасшествии героя. Все общество с удовольствием подхватывает его, выдвигая в качестве главного обвинения Ч. свободомыслие героя. На балу Ч. произносит монолог о «французике из Бордо», в котором разоблачает рабское преклонение перед всем иностранным и презрение русских традиций. В финале комедии Ч. открывается истинное лицо Софьи. Он разочаровывается в ней так же, как и во всем остальном «фамусовском» обществе. Герою ничего не остается, как уехать из Москвы. .