Сочинение «Чацкого роль – страдательная... Такова роль всех Чацких, хотя она в то же время и всегда победитель

В комедии Грибоедова «Горе от ума» центральное место занимает молодой дворянин Александр Андреевич Чацкий. Именно он соединяет воедино два основных конфликта произведения – общественно-политический и любовный.

Мне кажется, что для самого героя первостепенное значение имеет именно любовный конфликт. Чацкий прекрасно понимает, в какое общество он попал, у него нет иллюзий относительно Фамусова и «всех московских». Тогда почему же он «мечет бисер» перед людьми, которые никогда его не поймут? На мой взгляд, причина его страстных монологов и язвительных реплик — любовные переживания по поводу Софьи.

Чацкий приехал в Москву с единственной целью — увидеть Софью, найти подтверждение прежней любви и, вероятно, посвататься. Его гонит любовный пыл. Оживление и «говорливость» Чацкого вначале вызваны радостью свидания с возлюбленной, но, вопреки ожиданиям, Софья встречает его очень холодно. Бывшая возлюбленная, о которой с трогательной нежностью вспоминает Чацкий, полностью переменилась к нему. С помощью привычных шуток и эпиграмм он пытается найти с девушкой общий язык, «перебирает» московских знакомых, однако его остроты только раздражают Софью — она отвечает ему колкостями. Странное поведение возлюбленной вызывает ревнивые подозрения Чацкого: «Нет ли впрямь тут жениха какого?».

Поступки и слова умного и чуткого к людям Чацкого кажутся непоследовательными, нелогичными: у него явно «ум с сердцем не в ладу». Понимая, что Софья его не любит, он не хочет смириться с этим и предпринимает настоящую «осаду» охладевшей к нему возлюбленной. Любовное чувство и желание выяснить, кто же стал новым избранником девушки, удерживают героя в доме Фамусова: «Дождусь ее и вынужу признанье: Кто наконец ей мил - Молчалин! Скалозуб!».

Чацкий надоедает Софье, пытаясь вызвать ее на откровенность, задавая ей бестактные вопросы: «Дознаться мне нельзя ли, . . . Кого вы любите?».

Ночная сцена в доме Фамусова открыла «прозревшему» Чацкому всю правду. Но теперь он впадает в другую крайность: не может простить Софье своего любовного ослепления, упрекает ее том, что она его «надеждой завлекла».

Развязка любовного конфликта не остудила пыл Чацкого. Вместо любовной страсти героем овладели другие сильные чувства — бешенство и озлобление. В пылу ярости он перекладывает на других ответственность за свои «бесплодные усилия любви». Чацкого оскорбила не только «измена», но и то, что Софья предпочла ему ничтожного Молчалина, которого он так презирал (« Когда подумаю, кого вы предпочли!»).

Герой гордо заявляет о своем «разрыве» с ней и думает, что теперь-то «отрезвился. . . сполна», собираясь в то же время «на весь мир излить всю желчь и всю досаду».

Интересно проследить, как любовные переживания обостряют идейное противостояние Чацкого фамусовскому обществу. Вначале Чацкий спокойно относится к московскому обществу, почти не замечает его привычных пороков, видит в нем только комические стороны: «Я в чудаках иному чуду Раз посмеюсь, потом забуду. . . ».

Но когда Чацкий убеждается, что Софья его не любит, все в Москве начинает раздражать его. Реплики и монологи становятся дерзкими, язвительными — он гневно обличает то, над чем ранее беззлобно смеялся.

В своих монологах Чацкий затрагивает актуальные проблемы современной эпохи: вопрос о том, что такое настоящая служба, проблемы просвещения и образования, крепостного права, национальной самобытности. Но, находясь в возбужденном состоянии, герой, как тонко заметил И. А. Гончаров, «впадает в преувеличения, почти в нетрезвость речи. . . Он ударяется и в патриотический пафос, договаривается до того, что находит фрак противным «рассудку и стихиям», сердится, что madame и mademoiselle. . . не переведены на русский язык. . . ».

Я думаю, что за нервными монологами Чацкого скрываются серьезные, выстраданные убеждения. Чацкий — человек со сложившимся мировоззрением, системой жизненных ценностей и моралью.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--