Сочинение Чекистская тематика в советской литературе (по романам В. Богомолова «В августе сорок четвертого…» и

Сейчас уже несомненный факт, что такие структуры, как ВЧК и КГБ, играли колоссальную роль в жизни СССР. Напомню, что Всероссийская чрезвычайная комиссия была создана во времена Октябрьской революции для борьбы с контрреволюцией. КГБ стал его полномочным приемником. Главной функцией этого поистине страшного органа стала «защита интересов советского государства» - главным образом, борьба с его врагами.

Об истинной сути работы ВЧК и КГБ - борьбе против собственного народа - сейчас мы знаем немало. В открытых советских архивах, устных воспоминаниях очевидцев, мемуарах и художественной литературе содержится правда о страшных сталинских временах и методах работы «великого вождя».

Однако, и это естественно, литература советского периода рассказывала лишь о позитивной роли чекистов, контрразведчиков. Лучшими, на мой взгляд, совестскими произведениями о чекистах являются романы В. Богомолова «В августе сорок четвертого…» и Ю. Семенова «ТАСС уполномочен заявить…»

В основе сюжета этих произведений лежит авантюрная, приключенческая интрига. Однако, если роман Семенова можно отнести к высококлассной шпионской беллетристике, то произведение Богомолова – глубокий психологический роман, во многом новаторский по своей художественной структуре.

«В августе сорок четвертого…» (второе название «Момент истины») посвящен описанию важнейшей операции одного из подразделений русской контрразведки в годы Великой Отечественной войны. События романа разворачиваются в августе 1944 года и заканчиваются уничтожением опасной вражеской разведгруппы, которой управлял один из лучших разведчиков Германии.

Операция по выявлению вражеских агентов в русском тылу поручена группе под руководством капитана Алехина. Ситуация очень серьезна, так как враги прочно основались на местности и ведут серьезную подрывную работу. Ситуация усугубляется тем, что в Москве готовится крупная наступательная операция, которую могут сорвать немецкие шпионы.

Сведения об этом доходят до самого Сталина, и приходит указание «сверху» рассекретить шпионскую группу «Неман» любой ценой. В предполагаемый район нахождения группы «Неман» стягивается огромное количество войск – пограничники, саперы, оперативники СМЕРШ и т. д. Больше того, в тылу фронта готовится и крупная войсковая операция для того чтобы найти агентов или хотя бы их рацию.

Однако непосредственные исполнители операции - группа Алёхина и его начальники, - понимают, что эта операция только испортит дело. В ходе неё, скорее всего, агенты будут убиты, и в результате останется нераскрытой агентура, сведениями которой они пользуются. Поэтому капитану Алехину и его команде остается только одно - взять агентов до начала войсковой операции, получить от них сведения и обезвредить всю резидентуру.

Выполнению этого сверхъответственного задания и посвящен роман. Бойцы Алехина, да и сам командир, описываются как несомненно положительные герои, самоотверженные бойцы, высококлассные профессионалы и просто хорошие люди. Важно, что автор реалистично показывает характер своих героев – они обладают не только достоинствами, но и недостатками. Однако у этих людей есть жизненно важная задача, к выполнению которой герои идут любой ценой.

Роман Богомолова имеет оригинальную композицию. Наряду с частой сменой способов повествования, когда рассказ ведется от лица разных героев и события перед читателем предстают порой с противоположных точек зрения, в нем огромную роль играют служебные записки, сводки, которые с предельной точностью повторяют форму реальных документов времен войны. Они представляют собой особое средство воссоздания «достоверной» художественной действительности.

Роман Ю. Семенова «ТАСС уполномочен заявить…», созданный на документальной основе, также рассказывает о «героической работе» советских контрразведчиков, но уже в годы «холодной войны». В основе сюжета лежит разоблачение и срыв крупной политической диверсии ЦРУ. Эта диверсия была направлена против интересов СССР и одного из молодых африканских государств.

КГБ становится известно, что в Москве работает агент ЦРУ, который добывает для американцев сведения, относящиеся к африканской стране Нагонии. В процессе следствия в Африку вылетает сотрудник КГБ Славин, который должен разобраться в ситуации.

Тем временем агент ЦРУ Джон Глэбб готовит в Нагонии военный переворот с целью установить власть проамериканской хунты. Глэбб знакомится со Славиным и его помощником Зотовым, поддерживая внешне дружеские отношения. Но при этом он компрометирует Зотова перед африканскими властями как американского агента.

Тем временем Славин копается в биографии Глэбба и выясняет, что его «друг» использовал своё положение в ЦРУ для торговли наркотиками и оружием. Об этом становится известно главе африканской резидентуры ЦРУ. Глэбб подсыпает ему яд и сваливает это убийство на Славина.

В результате русский контрразведчик оказывается в тюрьме. Глэбб, который теперь стал главой резидентуры в Африке, пытается шантажировать Славина, однако тот показывает документы о его «грязных делах». С помощью этих сведений русский разведчик заставляет Глэбба добиться отсрочки операции с военным переворотом. А уже на следующий день ТАСС делает официальное заявление, разоблачающее козни американской разведки и предупреждающее власти Нагонии.

Таким образом, на мой взгляд, чекистская тематика занимает важное место в советской литературе. Ей посвящено довольно большое количество произведений, многие из которых имеют форму шпионского авантюрного романа. Однако на фоне беллетристической литературы выделяются высокохудожественные произведения, посвященные этой теме. Это, прежде всего, роман В.

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