Беляев А.Р. Человек-амфибия читать краткое содержание, пересказ

С некоторых пор по городку стал разноситься слух, что в море завелся «Морской дьявол». Он причинял множество бед – разрезал сети, выбрасывал рыбу из лодок. Но кого-то он спас от акулы, были и такие слухи. О «Морском дьяволе» писали газеты, была организована научная экспедиция, которая доказала – Морского дьявола не существует. Но заверения экспедиции не разубедили суеверных испанцев и индейцев, они по-прежнему редко выходили в море. В результате уменьшились уловы рыбы, а особенно – жемчуга. Сложившаяся ситуация подрывала все планы Педро Зуриты, хозяина шхуны «Медуза». Но вскоре у него созрел план: поймать морское чудовище и заставить его доставать жемчуг с морского дна для себя. Ведь «Морской дьявол» был разумен – в этом Зурита убедился сам, когда слышал, как чудовище кричало что-то человеческим голосом, когда ехало верхом на дельфине.

По приказу Зуриты была сооружена проволочная сеть и поставлена у входа в подводный туннель, где, как выяснили водолазы, часто скрывается «Морской дьявол». Но поймать его не удалось – когда вытаскивали сеть, он острым ножом разрезал проволоку и вывалился в воду через дыру. Но Педро Зурита был слишком целеустремленным, чтобы сразу уступать. Размышляя над загадкой «Морского дьявола» Педро пришел к выводу, что у подводного туннеля есть еще один выход – на берегу. Недалеко от берега стоял огромный дом, обнесенный высочайшим забором. В доме жил доктор Сальватор, знаменитый на всю округу целитель. Зурита понял – тайну «Морского дьявола» можно раскрыть, только оказавшись в доме доктора. Но Зуриту, как бы он не притворялся больным, к доктору не пустили. Но испанец вновь не отступился от задуманного.

Через несколько дней у ворот дома доктора Сальватора стоял пожилой индеец с большой девочкой на руках. Это был Кристо, хитрец, выполнявший просьбу Зуриты. Кристо впустили, слуга забрал у него ребенка и попросил прийти через месяц. Когда Кристо явился в указанный срок, слуга вывел к нему абсолютно здорового ребенка. И, хотя девочка вовсе не была внучкой Кристо, он принялся ее целовать. Затем хитрый индеец бросился на колени перед доктором, сказал, что очень ему обязан, попросил взять его в слуги. Сальватор редко брал новых слуг, но было много работы, поэтому он согласился. Многое удивило и даже напугало индейца в саду доктора. Тут были сросшиеся боками крысы и овцы; пятнистые ягуары, лающие как собаки; воробьи с головами попугаев. В пруду плавали змеи с рыбьей головой и рыбы с лягушачьими лапами. Но самого главного «Морского дьявола» Кристо так и не увидел.

Прошло больше месяца. Кристо заметил, что доктор все больше доверяет ему. И в один из дней он познакомил индейца с «Морским дьяволом».

Им оказался самый обыкновенный юноша, который, правда, мог очень много времени проводить под водой. «Дьяволом», по-видимому, его называли благодаря его странному наряду: огромные очки, перчатки с перепонками, ласты, облегающий тело - костюм.

Мир, в котором жил Ихтиандр – а именно так звали человека – амфибию, был гораздо интересней наземного мира. Под водой у юноши были друзья – дельфины. К одному дельфину он привязался особенно сильно, дал ему прозвище «Лидинг». А однажды Ихтиандр увидел девушку – она была привязана к доске и почти умирала. Юноша вытащил ее на берег, а сам скрылся. К девушке тут же подбежал усатый господин и стал убеждать ее, что он – спаситель. А Ихтиандр полюбил незнакомку. О ней он и рассказал Кристо. Хитрый индеец предложил юноше пойти в город – там много девушек, а среди них, возможно, есть и та прекрасная незнакомка.

В назначенный день Ихтиандр и Кристо отправились в город. Цель Кристо – привести юношу к своему брату Бальтазару, где их будет ждать Педро Зурита. Но у Бальтазара в доме они встречают лишь Гуттиэре, его приемную дочь. А, увидев девушку, Ихтиандр выбегает из дома и скрывается. Кристо догадывается, что Гуттиэре и была той незнакомкой, которую Ихтиандр когда-то спас.

Прошло две недели. Однажды Ихтиандр, плавая по заливу, вновь увидел Гуттиэре.

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