Сочинение Человек-амфибия (по одноименному роману А. Беляева)

Роман А. Беляева «Человек-амфибия» можно назвать классикой советской фантастики. Эта книга является любимой для многих людей, его герои стали кумирами для нескольких поколений мальчишек и девчонок.

Не являюсь исключением и я: «Человек-амфибия» Беляева – один из моих самых любимых фантастических романов. В этой книге меня привлекает смесь фантастики (описание трудной жизни человека, которому пересадили жабры акулы) и реальной жизни (борьбы добра со злом, воспевание справедливости, порядочности, дружбы, любви, милосердия).

Все герои романа делятся на положительных и отрицательных. К «хорошим» персонажам относятся, прежде всего, Сальватор – талантливый врач и ученый, спасший маленького Ихтиандра. Именно Сальватор пересадил ему жабры акулы и тем самым подарил герою жизнь.

Человек-амфибия стал достойным сыном своего приемного отца. Он также всегда был добр, наивен, доверчив, верил в дружбу и любовь.

Ихтиандр, я думаю, даже не подозревал, что в мире существуют коварные, злобные люди, способные причинить другим боль. Однако на его пути такие люди встретились. Это, прежде всего, Педро Зурита - владелец шхуны «Медуза», захотевший завладеть Ихтиандром и его способностями.

Зурите было безразлично самочувствие Ихтиандра – он был заинтересован лишь в деньгах, которые способен был принести ему человек-амфибия. Именно поэтому, пленив главного героя, Педро чуть не погубил его.

Этому герою в его злобных замыслах способствовали судейские чиновники - ходатай по судебным делам Флорес де Ларра, прокурор, епископ Хуан де Гарсилассо.

Несмотря на помощь многих людей, судьба Ихтиандра оказывается несчастной – в финале он не остается со своей любимой девушкой Гуттиэре, которая выходит замуж за другого. Кроме того, отец человека-амфибии сходит с ума из-за пропажи своего сына.

Думаю, своим романом Беляев хотел показать всю сложность существования человека, не похожего на других, верящего в добро. Но, с другой стороны, писатель говорит о том, что всегда бороться за свои взгляды, идти в своих убеждениях до конца.

Одним из моих любимых эпизодов в романе является эпизод освобождения Ихтиандра. Герою помогали всего его друзья – Сальватор, Ольсен, Гуттиэре. Даже смотритель тюрьмы и его семья всеми силами содействовали тому, чтобы человек-амфибия вырвался из тюрьмы.

Очень трогательна сцена прощания Ихтиандра со своим «крестным отцом» Сальватором. Доктор дает напутствия своему любимому ребенку, сдерживая слезы. Ведь он знает, что Ихтиандр уплывет навсегда: «Сальватор в первый раз в жизни обнял, крепко поцеловал Ихтиандра. Потом он улыбнулся, похлопал юношу по плечу и сказал: - Такой молодец нигде не пропадет! - и быстро вышел из комнаты». Но доктор понимает, что это единственный выход: «Но если ты останешься здесь, тебя заставят служить низменным интересам невежественных, корыстных людей».

И Ихтиандр уплывает – ему помогают Ольсен и Гуттиэре: «Из бочки показалась голова. Ихтиандр оглянулся, быстро вылез и прыгнул на землю». Человек-амфибия направляется на далекий остров к друзьям Сальватора, покидая своих близких и любимую девушку.

Эпизод побега героя – радостный, но, в то же время, очень печальный. Именно поэтому я могу сказать, что он мне и нравится, и не нравится.

Гуттиэре тайком приходит проводить Ихтиандра – она не может поступить по–другому. Герои сильно и по-настоящему любят друг друга, но они никогда не будут вместе: «Ольсен, Ольсен! Если вы увидите когда-нибудь Гуттиэре, передайте ей мой привет и скажите, что я всегда буду помнить ее!»; «- Прощай, Ихтиандр!. . - тихо ответила Гуттиэре, стоявшая за камнями».

Пейзаж в конце этого эпизода усиливает настроение грусти, боли, даже безысходности: «Ветер крепчал и почти валил людей с ног. Море бушевало, шипел песок, грохотали камни».

Таким образом, роман Беляева «Человек-амфибия», я думаю, один из лучших фантастических романов. Я очень люблю эту книгу и ее героев, учащих нас всегда следовать дорогой добра, крепко дружить и по-настоящему любить, исповедовать сострадание, милосердие, человечность. .