Сочинение Человек и история (по повести Н.М. Карамзина «Наталья, боярская дочь»)

Русская литература тесно связана с историей. Писателей всегда волновал вопрос о связи судьбы человека и судьбы его родины, о том влиянии, положительном или отрицательном, которое история оказывает на человека.

Этот вопрос рассматривается и в повести Н. М. Карамзина «Наталья, боярская дочь». В ней автор рисует времена, когда «когда русские были русскими, … жили по своему обычаю, говорили своим языком и по своему сердцу, то есть говорили, как думали».

Писатель обращается к «старой Руси» (тому времени, когда жила его прапрабабушка), считая их «идеальными». История героини повести - девушки Натальи - показывает, какими благородными, мужественными, добрыми и честными были мужчины, и какими красивыми, преданными, кроткими и верными были женщины тогда. Получается, что это – некий укор современному писателю обществу, где он не видит всех этих добродетелей.

Наталья – молодая красивая девушка, дочь влиятельного боярина Матвея Андреева. Карамзин подчеркивает, что Андреев был «верный слуга царский», опора и поддержка государя. Кроме того, «он владел многими поместьями и был не обидчиком, а покровителем и заступником своих бедных соседей…»

По воле рока Наталья влюбилась в молодого человека, отец которого был в опале у царя. Именно поэтому Алексей увез героиню из родного дома, ничего не сказав ее отцу. Девушка, доверяя своему возлюбленному, безропотно последовала за ним.

Лишь в лесу, в избушке, в которой жил боярин Любославский после смерти отца, он признался во всем Наталье. Рассказал, что его отца несправедливо оклеветали перед царем, поэтому им пришлось скитаться и терпеть лишения. Но теперь Алексей хотел восстановить опороченное имя и честь своей семьи.

И такой случай вскоре представился – на Москву напали литовцы. Алексей и преданная Наталья, которая переоделась в воина, отправились на эту войну. Благодаря молодому боярину Любославскому москвитяне одержали победу. Тогда Алексей пал к ногам русского царя, прося его о прощении своего отца. Выяснилось, что боярин Любославский давно оправдан. Алексей признается и еще в одном «грехе» - в том, что он увез дочь без разрешения отца.

Однако все в повести завершается благополучно: «Молодой человек хотел броситься перед ним на колени, но старец прижал его к своему сердцу вместе с милою дочерью. . .

Царь. Они достойны друг друга и будут твоим утешением в старости».

Карамзин любуется своими героями и говорит нам, что добродетель должна быть награждена, а порок – наказан. Это его идеал, которым он делится с читателем. В любых исторических условиях человек должен сохранять в себе Человека, только тогда он сможет справиться со всем.

Для изображения своих героев писатель использует различные художественные приемы. Это портрет («Пусть читатель вообразит себе белизну италиянского мрамора и кавказского снега: он все еще не вообразит белизны лица ее — и, представя себе цвет зефировой любовницы, все еще не будет иметь совершенного понятия об алости щек Натальиных»); характеристика внутреннего состояния («Сердце ее как будто бы вздрогнуло - как будто бы какой-нибудь чародей дотронулся до него волшебным жезлом своим!»); речевая характеристика или внутренний монолог («Жестокий, - думала она, - жестокий! Зачем скрываешься от глаз моих, которые тебя всеминутно ищут?»); отступления автора («Напрасно, обманывая самих себя, хотите вы пустоту души своей наполнить чувствами девической дружбы, напрасно избираете лучшую из подруг своих в предмет нежных побуждений вашего сердца!»)

Мне очень симпатичны герои этой повести Карамзина. Думаю, что они являются образцом мужчины и женщины. Наталья – красивая, кроткая, преданная, но, в то же время, способная на смелый поступок. Алексей – благородный, честный, отважный воин и нежный муж. Царь в этой повести суров, но справедлив, относится к своим подданным, как к родным детям. А боярин Матвеев - образец «государственного человека» и любящего отца. .