Сочинение Человек и природа (По балладе И. В. Гете "Лесной царь")

Все мы — дети природы. Творческие люди особенно хорошо чувствуют и знают природу, ее тайную жизнь. Гете — один из поэтов, который умел "видеть", а для того, чтобы "видеть", нужна светлая и чистая душа ребенка. Именно дети способны воспринимать мир со всеми его потусторонними страхами, видеть то, что недоступно взрослому человеку.

"Лесной царь" — страшная сказка, построенная на видениях, ощущениях, красоте и страхе ребенка.

Лесного царя заворожила красота мальчика. Властителю леса принадлежит все прекрасное: побережья с пестрыми цветами, жемчужные струи, золотые одежды, седые ветлы; его уязвляет красота мальчика, которая ему не принадлежит, поэтому лесной царь предлагает ребенку все соблазны, которые только может.

Баллада "Лесной царь" построена на репликах трех действующих лиц — отца, его сына и самого лесного царя.

Отец — уверенный, сильный, реальный, согревающий. Сын — сомневающийся, верящий отцу, надеющийся на его защиту. Лесной царь — таинственная сила, которая для отца выглядит туманом, для мальчика — "в темной короне с густой бородой", отец слышит только, как "ветер, проснувшись, колыхнул листы", мальчик —. шепот лесного царя, отец видит, как "ветлы седые стоят в стороне", мальчик — "лесной царь созвал дочерей". Ребенок не может себе представить, что отец ничего не видит и не слышит, он все время просит подтверждения, чтобы отец дал ему правильный и вразумительный ответ. Для ребенка все, что происходит, — жизнь. Для отца все, чего боится его сын, нереально. Лесной царь для отца — болезненная выдумка ребенка, для сына — видимое, ощутимое, тревожное и пугающее существо. В балладе лесной царь — это сила, которой не может противостоять человек. Он забирает себе мальчика, как бы быстро отец ни гнал своего коня. Страшный детский сон или бред обратился явью. Может быть, мальчик умер от страха перед выбором или от силы любви? Трудно сказать.

Видение Гете охватывает всю жизнь. Оно реальное и ирреальное, красивое и завораживающее, манящее и пугающее. От него захватывает дух и исходит великая сила, которой пронизана баллада. .