Сочинение Человек и природа в лирике А.А.Фета

Большинство произведений Афанасия Афанасьевича Фета посвящено описанию природы. «Мир во всех своих частях равно прекрасен. Красота разлита по всему мирозданию…», – говорил поэт. Природа становится у Фета средством выражения лирического чувства восторга, наслаждения, радости: «любо мне», «рад я». Эту любовь вызывает не экзотическая природа, а обычная, пихая: «зари осенней след», «густая крапива шумит под окном».

Ни у кого из русских поэтов нет такого обилия описаний цветов, оттенков, запахов, состояний природы, как у Фета. Острота восприятия природы складывается в лирике Фета в богатстве эпитетов, метафор, передающих ароматы, звуки, цвета:

«зеленая ива повисла шатром»,

«весны душистой нега»,

«ароматные цветы» и т. д.

По мнению Фета, поэзии близки такие состояния души, которые далеки от рассудочной деятельности: «грезы», «сны», «бред неясный», «мечты», «фантазии» и т. д.

Стихотворение «Шепот, робкое дыханье…» вызвало литературный скандал. Однако это стихотворение Фета высоко оценили Тургенев, Дружинин и Достоевский.

В стихотворении два плана: первый – природа, второй – душевное состояние человека. Второй план частный, интимно-человеческий. Стихотворение безглагольное, в нем нет сказуемых, одни назывные предложения, одно восклицательное предложение. Фет в стихотворении изображает не столько предметы, явления, оттенки, тени, неопределенные эмоции. Любовная и пейзажная лирика сливаются в одно целое. Глаголы передают движение. Здесь их нет, а ощущение движения есть. Каждое движение – картина. Перед нами любовное свидание до зари. Первая строфа – завязка. Вечер – она пришла на свидание; ночь – проходит в упоении любви; утро – слезы счастья и расставания. Мир природы и мир человека, чувство любви, чувство тончайшее, невыразимо сильное, о таком чувстве словами не скажешь. Так о любви до Фета никто не говорил.

Стихотворение написано в стиле импрессионизма (импрессионизм в поэзии – это изображение предметов не в их целостности, а в мгновениях, в случайных снимках памяти, предмет не изображается, а фиксируется обрывками, и те складываются в цельную картину).

В этом стихотворении изображена не плотская любовь, а духовная, на что указывает и финал стихотворения, т. е. концовка, которая у Фета очень важна:

«И заря, заря!. . » - эти слова звучат не в ряду с другими словами, а выделены. Заря у Фета – высшее выражение чувств, свет любви.

Эпитеты: «робкое дыханье», «волшебные изменения милого лица».

Олицетворения: «сонный ручей».

Стихотворение написано хореем. Женская рифма придает мелодичность и выразительность. Две первые строфы – полное бессоюзие, передающее динамику происходящего. И как бы завершая сцену свидания, в последней строфе тройное употребление союза «и» снимает напряжение и вводит спокойную ноту, передающую состояние души возлюбленных.

Свидетельством необыкновенной музыкальности стихов Фета является стихотворение «Сияла ночь. Луной был полон сад…». К особому эмоциональному восприятию стихотворения подготавливает чудесный живописный пейзаж, сотканный из ярких мазков и освещения. Все вокруг залито лунным светом, и оттого ночная пора и мир природы предстают в своем неожиданном сиянии. Это стихотворение Фета можно сравнивать с пушкинским «Я помню чудное мгновенье…». Так же как и у Пушкина, в фетовском произведении две основные части: говорится о первой встрече с героиней и о второй, правда у Фета вторая встреча могла и не быть реальной. Годы, прошедшие после первой встречи, были днями одиночества и тоски:

И много лет прошло, томительных и скучных…

Последние четыре строки – это смысловое музыкальное завершение стихотворения. У Фета финал значим. Выражается сила истинной любви и истинного искусства, которые поднимают лирического героя над временем и смертью:

А жизни нет конца, и цели нет иной,

Как только веровать в рыдающие звуки,

Тебя любить, обнять и плакать над тобой!

В стихотворении Фета «Это утро, радость эта…» чередуются в вихре восторга отдельные слова. Эти слова – имена существительные, лишенные определений. Стихотворение-эксперимент. Единственное поясняющее слово, многократно (24 раза) возникающее на пространстве 18 коротких строк – «это» («эти», «этот»).

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