Сочинение Человек и власть в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита»

Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита» - произведение удивительное. При всей своей злободневности и современности (писатель рисует быт и нравы Москвы 20-ых годов 20 века), оно говорит о вечном.

В романе рассматриваются важные философские вопросы, волновавшие людей на протяжении всего существования человечества. И то, что Булгаков помещает современную ему Москву в рамки библейского Ершелаима и потустороннего мира Добра и Зла, доказывает, что жизнь человеческая и человеческая природа вечны и неизменны. А значит, ответы на важные философские вопросы универсальны и правильны для любого времени.

Одной из значимых тем «Мастера и Маргариты» является вопрос взаимодействия, соотношения человека и власти в этом мире. Булгаков показывает нам, как этот вопрос решается в древнем Ершелаиме и в современной ему Москве.

В «библейской» части романа данная проблема связана с образом Понтия Пилата. Видя перед собой подсудимого Га-Ноцри, беседуя с ним, Пилат невольно проникается симпатией к этому «сумасшедшему философу». Игемон осознает, что перед ним на допросе стоит ни в чем не виновный человек, способный нести людям только добро. Он желает помочь Иешуа и даже сначала отменяет тому смертный приговор. Но затем раскрываются страшные подробности: подсудимый посмел сомневаться в величии власти кесаря. Дело Га-Ноцри становится делом государственной важности.

Прокуратор все еще пытается как-то спасти невинного Иешуа. Разговаривая с президентом Синедриона Иосифом Каифой, игемон отмечает, что в честь великого праздника Пасхи он считает необходимым из двоих преступников помиловать именно Га-Ноцри. Но первосвященник непреклонен: «Синедрион просит отпустить Вар-раввана».

Тем не менее, у прокуратора есть свобода выбора: последнее слова остается все-таки за ним. Но, испугавшись потерять свою высокую должность, игемон приговаривает Иешуа к страшной смертной казни. После объявления смертного приговора подсудимому Пилат чувствует, что совершает непоправимую ошибку: «мысли понеслись короткие, бессвязные и необыкновенные: «Погиб!», потом: «Погибли!…» Расплатой за трусость для прокуратора стало бессмертие и вечные муки совести: «Бессмертие… Пришло бессмертие… Чье бессмертие пришло? Этого не понял прокуратор, но мысль об этом загадочном бессмертии заставила его похолодеть на солнцепеке».

После страшной и мучительной гибели Иешуа прокуратор мучается и желает какими-то уже запоздалыми действиями исправить свою ошибку. Но это уже не имеет смысла, игемон проклят за свою трусость.

В московских главах проблема человека и власти тесным образом связана с темой творчества. Мастер, главный герой романа, появляется перед читателем только ближе к середине романа. До этого мы успеваем познакомиться с представителями «пишущей братии» Москвы, понять, что в них нет ни капли творчества, таланта. Эти люди все делают в угоду власти, они панически боятся свободомыслия, гонят от себя действительно талантливых людей.

Мастер – гений, поэтому его не приняли. После опубликования его удивительного романа на героя начались настоящие гонения в печати. Когда Мастер закончил свое произведение, он вышел с ним в свет: «Я впервые попал в мир литературы, но теперь, когда все уже кончилось и гибель моя налицо, вспоминаю о нем с ужасом!. . »

В весьма неприглядных тонах описывает Булгаков этот мир «людей искусства». Временами явно прослеживается горькая ирония автора: «Я…был принят какой-то девицей со скошенными к носу от постоянного вранья глазами». Видимо, Булгаков описывал среду, хорошо ему знакомую.

Мастер пошел со своим детищем в свет, но кто встретил его там? Всевозможные латунские, лавровичи, ариманы… Мелкие графоманы, занимающиеся псевдотворчеством. После того, как был напечатан отрывок из романа Мастера, эти плебеи МАССОЛИТа начинают травить гения.

Устами Мастера автор делает ценное замечание: « Мне все казалось, - и я не мог от этого отделаться, - что авторы этих статей говорят не то, что они хотят сказать, и что их ярость вызывается именно этим». Видимо, некоторые гонители героя чувствовали всю ценность его романа, но страх и желание угодить власти взяли свое. Они травят писателя, доводят его до сумасшедшего дома и полного отказа от своего детища. Мастер убивает роман и, забитый окружающим его обществом псевдолитераторов, сходит с ума. Он сам направляется в «дом скорби», где мы его и встречаем.

Итак, верхушка литераторов, «чиновники от литературы» подчиняются власти, то есть руководству страны. Они обязаны проводить их директивы в жизнь, иначе… Иначе – лагери или расстрел. Но эти чиновники являются властью для «рядовых» писателей, то есть истинных художников, творцов. Ведь именно от МАССОЛИТа зависело, увидит твое произведение свет или нет, сможешь ты дать жизнь своему детищу или оно навсегда останется лишь плодом твоего воображения.

Булгаков показывает, что во все времена преклонение перед властью, страх или пошлое желание выслужиться, добиться каких-то благ за счет попирания своих моральных принципов процветало. Лишь единицы могли противостоять Власти, и судьба их была печальна. .