Сочинение Человек на войне (По одному из произведений современной литературы)
Великая Отечественная война была самой тяжёлой из войн, какие только пришлось пережить нашему народу за свою многовековую историю. Война была величайшим испытанием и проверкой сил народа, и эту проверку наш народ выдержал с честью. Война была также и серьёзнейшим испытанием для всей советской литературы, которая в дни войны показала всем миру, что у неё нет и не может быть интересов выше интересов народа.
Замечательные произведения были написаны М. Шолоховым, А. Фадеевым, А. Толстым, К. Симоновым, А. Твардовским и многими
другими писателями.
Особое место среди произведений периода Великой Отечественной Войны занимает рассказ М. Шолохова «Наука ненависти», опубликованный в июне 1942 года.
В этом рассказе автор показывает, как мужает и крепнет в советских людях чувство любви к Родине и народу, как зреет презрение и ненависть к врагу. Писатель создаёт типичный образ участника войны – лейтенанта Герасимова, в котором воплощает лучшие черты воюющего советского народа.
Шолохов в предыдущих своих произведениях рисовал изумительные картины русской природы, которая у него никогда не была
фоном для действия, а всегда помогала раскрыть глубже и полнее человеческий характер, психологические переживания героев.
Рассказ начинается с описания природы. Уже первой фразой Шолохов сближает человека с природой и этим как бы
подчёркивает, что она не осталась безучастной к начавшийся тяжёлой борьбе: «На войне деревья, как и люди, имеют каждое
свою судьбу». Символическое значение имеет в этом рассказе образ искалеченного снарядом дуба, который, несмотря на зияющую рану продолжает жить: «Рваная, зияющая пробоина иссушила полдерева, но вторая половина, пригнутая разрывом к воде, весною дивно ожила и покрылась свежей листвой. И до сегодняшнего дня, наверное, нижние ветви искалеченного дуба
купаются в текущей воде, а верхние - всё ещё жадно притягивают к солнцу сочные тугие листья…»
Разбитый снарядом дуб, но сохранивший жизненные соки, даёт возможность лучше раскрыть и понять характер основного героя
рассказа лейтенанта Герасимова.
Уже первое знакомство читателей с героем, позволяет сделать вывод о том, что это мужественный человек с огромной силой
воли, очень много перенёсший и передумавший.
Виктор Герасимов – потомственный рабочий. До войны он работал на одном из заводов Западной Сибири. В армию был призван в первые месяцы войны. Вся семья поручает ему сражаться с врагами до победы. Трудового человека Герасимова с самого начала войны охватило чувство ненависти к врагу, разрушившему мирную жизнь народа и ввергнувшего страну в пучину кровавой войны.
Вначале к пленным немцам красноармейцы относились добродушно, называли «камрадами», угощали папиросами, кормили из своих котелков. Затем Шолохов показывает, как наши бойцы и командиры в ходе войны с фашистами прошли своеобразную школу ненависти.
Страшные следы фашистского хозяйничанья находили наши войска, изгонявшие гитлеровцев с временно оккупированной территории. Нельзя без содрогания читать описания чудовищных злодеяний врагов: «… Сожжённые дотла деревни, сотни расстрелянных женщин, детей, стариков, изуродованные трупы попавших в плен красноармейцев, изнасилованные и зверски
убитые женщины, девушки и девочки-подростки…»
Эти зверства потрясли бойцов, которые поняли, что фашисты – не люди, а осатаневшие от крови изуверы.
Тяжёлые, нечеловеческие испытания выпали на долю лейтенанта Герасимова, попавшего в плен. Описывая поведение героя в плену, писатель раскрывает новые черты характера, присущие русскому человеку. Раненый, потерявший много крови, Герасимов сохраняет чувство собственного достоинства и полон презрения и ненависти к врагу.
Одно желание владеет лейтенантом – не умереть. В колонне пленных, еле передвигая ноги, он думает о побеге. Огромная радость охватывает Герасимова и заставляет его забыть о жажде и физических страданиях, когда фашисты не находят у него партбилета, это придаёт ему мужество и стойкость в самые тяжелые дни неволи.
В рассказе изображается лагерь, в котором немцы держали пленных, где «их подвергали жесточайшим мучениям, где не было уборной и люди испражнялись здесь же и стояли и лежали в грязи и в зловещей жиже. Наиболее ослабевшие вообще уже не вставали. Воду и пищу давали раз в сутки. Иной день совсем забывали что-либо дать…»
Но никакие зверства, пишет Шолохов, не смогли сломить могучий дух в русском человеке, погасить упорную жажду мести.
Многое вынес лейтенант, много раз смотрел он смерти в глаза, и сама смерть, побеждённая мужеством этого человека, отступала. «Фашисты могли убить нас, безоружных и обессилевших от голода, могли замучить, но сломить наш дух не смогли,
и никогда не сломят!» Это упорство русского человека и несокрушимое мужество помогли Герасимову совершить побег из плена. Лейтенанта подобрали партизаны. Недели две он восстанавливал силы, участвовал вместе с ними в боевых операциях.
Затем его переправили в тыл, в госпиталь. После лечения он вскоре вновь попадает на фронт.
«Наука ненависти» заканчивается словами Герасимова о ненависти и любви: «… И воевать научились по-настоящему, и
ненавидеть, и любить. На таком оселке, как война, все чувства отлично оттачиваются… Тяжко я ненавижу немцев за всё, что
они причинили моей Родине и мне лично, и в то же время всем сердцем люблю свой народ и не хочу, чтобы ему пришлось
страдать под немецким игом. Вот это-то и заставляет меня, да и всех нас, драться с таким ожесточением, именно эти два
чувства, воплощённые в действие, приведут к нам победу».
Образ лейтенанта Герасимова – один из первых обобщающих образов в литературе периода Великой Отечественной Войны.
Особенность его характера заключается в том, что он всегда чувствует себя сыном народа, сыном Родины. Именно это чувство
принадлежности к великой армии русского народа, чувство беззаветной любви к своей Родине и ответственности за её судьбу
придают Герасимову силы не только перенести все ужасы плена, но и бежать, чтобы снова вступить в ряды мстителей за все
злодеяния, которые фашисты принесли нашей стране.
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