Сочинение Человека ведут на плаху.

Самые разные книги, на любые темы, для большого круга читателей можно найти сейчас на книжных полках магазина. Но почти каждого человека интересуют книги на нравственную тему, которые содержат в себе ответы на извечные вопросы человечества, которые смогут подтолкнуть человека к их разрешению и дать ему точные и исчерпывающие ответы на эти вопросы.

Таким, к примеру, является роман известного современного писателя Ч. Айтматова “Плаха”.

“Плаха” — это немаленькое произведение, по своему идейному содержанию оно заставляет чело века задуматься над многим и не может оставить своего читателя равнодушным к себе. Эту книгу трудно просто поставить назад на полку и забыть о ней, прочитав ее “от корки до корки”, вникнув в смысл каждого слова, каждой фразы, которые содержат в себе сотни вопросов и ответов.

Ч. Айтматов в своем романе, впрочем, как и в каждой своей книге, стремился показать человека, ищущего свое место в жизни, его пороки, ведущие к гибели всего человечества. Он поднимал такие проблемы, как наркомания — “чума XX века”, экология человеческой души, ее чистота и нравственность — извечное стремление людей к идеалу человека, и такую важную проблему в наше время, как природа, бережное отношение к ней.

Ч. Айтматов хотел раскрыть в своем произведении все эти темы, донести их смысл до своего читателя, не оставить его равнодушным ко всему и бездейственным, так как время требует от нас их разрешения, быстрого и правильного. Ведь сейчас человек сам, каждую минуту, убивает себя. Он “играет с огнем”, сокращая свою жизнь, попросту прожигая ее драгоценные минуты, месяцы, годы каждой выкуренной сигаретой, чрезмерным употреблением алкоголя, каждой дозой наркотика. . . Да и разве потеря нравственности для человека не самоубийство, ведь это будет бездушное существо, лишенное всяких чувств, способное разрушить гармонию природы, уничтожить ее создания: людей, животных, растения.

Разве не ужасно, что лицо человека может испугать волков Моюнкумской пустыни. “Плаха” начинается темой волчьей семьи, перерастающей в тему гибели саванны по вине человека, который врывается в нее, как хищник, уничтожающий все живое: сайгаков, волков.

Волки здесь очеловечены, наделены нравственной силой, благородством и разумом, которых лишены люди. Они способны на любовь к детям, тоскуют по ним. Они самоотверженны, готовы жертвовать собой ради будущей жизни своих детей. Они обречены на схватку с людьми. Причем все обращается в неотвратимую трагедию для саванны: убийство невинного ребенка. Много внимания уделяет Ч. Айтматов и раскрытию характеров других героев романа: Базарбая, Бостона, Авдия Каллистратова. Он противопоставляет их. Создавая образы Базарбая и Кандалова, он опускает описание их внутреннего мира, так как они воплощение зла и не могут ничего в себе нести, кроме разрушения. Но зато много внимания уделяет раскрытию причин трагедий Бостона и Авдия. В них есть олицетворение человечности, чувство равновесия во взаимоотношениях человека и природы. Они хотят помочь и стремятся к спасению хотя бы одного человека или одного животного, но не могут, так как они не очень грамотны, беззащитны и непрактичны, не способны пробудить из-за этого совесть и раскаяние.

Но все же мы в наше время нуждаемся в таких людях, духовно чистых. С этими образами Айтматов связал идеи гуманизма. Так как только такие люди могут отвести человека от плахи и избавить мир от зла. .