Сочинение Чем дорожит Печорин больше всего на свете?

Я считаю, что чтобы выяснить, чем дорожит Печорин, нужно, прежде всего, разобраться в его характере, понять, что он чувствует, как относится к другим героям романа.

Как сказал автор произведения: «Герой нашего времени … точно портрет, но не одного человека – это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии. » Григорий Александрович Печорин – типичный молодой человек того времени. Он образован, умен, видит людей насквозь. И если он что-то задумал, то пойдет ради этого на все. Все персонажи произведения называют Печорина странным: иногда он зол, и даже жесток, иногда добр, великодушен. Он скрытен: ведь никто из его знакомых не знает, каков он на самом деле, как относится к себе и к другим героям, за что себя осуждает.

Можно ли сказать, что Печорин дорожит дружбой? Мне кажется, нет. Дружба для него – что-то ненадежное, мимолетное, вынужденное. По-моему, за время событий, описанных в романе, он никому не стал близким другом и не стремился заводить друзей. Максим Максимыч, Грушницкий – люди, которые доверяли Печорину свои чувства, по-настоящему считали Григория Александровича другом. Но встретив Максима Максимыча после долгой разлуки, в ответ на готовность броситься на шею, равнодушно подал руку. В случае с Грушницким, Печорин просто смеялся над влюбленным в княжну молодым человеком: решил добиться любви девушки. Их общение заканчивается тем, что Печорин, узнав о попытке Грушницкого и драгунского капитана испытать его смелость, спровоцировал юнкера на дуэль и убил его. Единственный человек, которому Григорий Александрович доверил свои мысли – доктор Вернер, который и без того раскусил всю сущность Печорина.

Я думаю, что также нельзя утверждать, что Печорин дорожит любовью. Мне кажется потому, что он не может удержаться на одном месте, даже с женщиной, которую любит. Вместо того, чтобы спокойно жить с любимой девушкой, он постоянно ищет чего-нибудь нового, не думая о тех, с кем был рядом. Похитив Бэлу и добившись ее любви, Печорин не обращал внимания на чувства девушки и лишился ее. Влюбив в себя княжну Мери, Печорин отверг ее, снова не считаясь с чувствами девушки. Но он поистине любил Веру, сам того не понимая, ощутил это только тогда, когда возникла опасность потерять ее. Она даже на время стала для Печорина дороже всего на свете, но ненадолго: не догнав Веру, он тут же к ней охладел.

Таким образом, можно сделать вывод, что Печорин – эгоист, дорожит лишь своей свободой. К другим людям он абсолютно равнодушен. .