Сочинение Чем интересно «Слово о полку Игореве» современному читателю?

«Слово о полку Игореве» - уникальный памятник древнерусской литературы, соединивший в себе традиции фольклора и авторской литературы. Он был написан неизвестным автором в конце 12 века, однако до сих пор привлекает внимание не только ученых, но и рядовых читателей.

Чем же интересно «Слово» современному человеку? Думаю, прежде всего, своей глубокой патриотичностью. Автор произведения сохраняет и всячески подчеркивает связь героев произведения с родной землей, с Русью. Эта фольклорная традиция помогает ему выделить главную мысль «Слова» - мысль о любви к родине, о необходимости заботиться о ее благе.

Слова автора «О Русская земля! Уж ты за горами Далеко!» становятся рефреном произведения. Они напоминают о том, что князья в первую очередь должны думать о благе своей родины, о том, что поход Игоря принесет его земле лишь разорение, подчеркивают страшные итоги битвы с половцами.

По мере развития «Слова» автор знакомит нас с историей Руси, рассказывает про князей, повествует о политической обстановке в стране и так далее. Но кроме этой, масштабной «официальной» картины, автор раскрывает образы своих героев как индивидуальных личностей. Так, князь Игорь предстает перед нами как молодой и неопытный, но уже очень самоуверенный, амбициозный, эгоистичный человек. Мы понимаем, что его, прежде всего, интересует собственная слава: «Сядем же, други, на борзых коней Да посмотрим синего Дона!»

Брат Игоря князь Всеволод – сильный и смелый воин, но он и преданный брат, готовый поддержать Игоря во всех его начинаниях. Князь Святослав Киевский представлен как мудрый владыка, думающий, прежде всего, о благе Руси. Он переживает из-за постоянных княжеских междоусобий, ослабляющих страну, позволяющих кочевникам постоянно совершать набеги и разорять Русь.

Жена Игоря княгиня Ярославна - образец женственности и преданности мужу. Именно ее любовь помогает Игорю спастись, как, впрочем, помогают ему и все силы природы, которые стремились вызволить русского князя из половецкого плена.

Практически с первых строк «Слова» автор показывает участие природы в жизни героев. Силы земли русской на протяжении всего похода влияют на князя Игоря и его дружину. Так, русская природа, предчувствуя поражение Игоря и страшные последствия его похода, всячески стремится остановить самоуверенного князя:

Солнце дорогу ему тьмой заступило;

Ночь, грозою шумя на него, птиц пробудила…

Природа же является и предзнаменованием поражения Игоря и его дружины. В день, когда половцы одержат победу, «…кровавые зори свет поведают; Черные тучи с моря идут…» Однако именно природа помогает князю Игорю выбраться из плена и вернуться домой. Благодаря любящей Ярославне, по языческим законам молившей о помощи все силы природы (солнце, ветер, Днепр), Игорю удается бежать. Туман, ветер, трава, Донец - сам Бог указывал князю правильный путь:

Игорю-князю бог путь указывает

Из земли Половецкой в Русскую землю,

К златому престолу отцовскому.

Таким образом, автор показывает нам, что, несмотря ни на что, русская земля любит и прощает своего «блудного сына». Игорь – русский князь, поэтому сама природа помогает вернуться ему домой, «под крыло отца» - князя Святослава Киевского. И когда герою это удается, то на земле русской, несмотря на ее разорение, наступает праздник: «Солнце светит на небе - Игорь-князь в Русской земле!»

«Слово о полку Игореве» интересно и актуально своей патриотической идеей. Судьба героев этого произведения неотделима, тесно связана с русской природой, с самой Русью. Автор показывает, что родина всячески помогает своим сынам. Она, будто любящая мать, всегда прощает их, желает своим детям лишь добра. Но и те, в свою очередь, должны думать о благе русской земли. Автор «Слова» призывает князей к объединению, к действенной заботе о Руси, об ответственности и «дальномыслии» по отношению к своей «главной матери». .