Сочинение Чем меня поразила пьеса У. Шекспира «Гамлет».

Трагедия главного героя данной пьесы Шекспира, Гамлета, окружена ореолом необыкновенной значительности. В ней видят одно из самых глубоких воплощений жизни во всей ее сложности и загадочности. Я думаю, что такая оценка оправдана. Действительно, «Гамлет» - одно из произведений, поднимающих коренные вопросы жизни.



Но такое отношение к трагедии Шекспира сложилось не сразу. Для современников «Гамлет» был, прежде всего, трагедией кровной мести, историей о том, как датский принц отомстил за убийство своего отца. Конечно, уже тогда было трудно не обратить внимания на смысл речей героя, точно передававших его опасения, сомнения и, наконец, созревшую решимость. Но все же в целом эта пьеса была «повестью»



Бесчеловечных и кровавых дел,



Случайных кар, негаданных убийств,



Смертей, в нужде подстроенных лукавством,



И, наконец, коварных козней, павших



На головы зачинщиков.



Как и многие произведения великого драматурга, «Гамлет» не имеет оригинального сюжета. В основе пьесы лежит легенда, записанная в Дании в 13 веке и не раз использованная в литературе до Шекспира. В Англии она обрела жизнь в жанре мелодрамы, так называемой «трагедии грома и крови». НО Шекспир придал этой легенде новое звучание. Борьбу героев старинной легенды он наполнил современным смыслом, передал дух жестокой борьбы, характерной для его действительности.



Конечно же, конфликт между принцем Гамлетом и королем Клавдием далеко выходит за рамки личной ссоры. В сюжете их личных отношений он является стержневым. Все столкновения Гамлета с другими персонажами, судьбы всех действующих лиц определены развитием этого конфликта.



Трагедия – один из драматических жанров, в основе которого лежит неразрешимое противоречие, заканчивающееся гибелью героя. Это противоречие выходит за рамки личного столкновения и перерастает в борьбу противоположных законов, жизненных принципов. Именно такую ситуацию мы находим в «Гамлете». За смертельной схваткой Гамлета и Клавдия стоит противоборство добра и зла, нравственности, с одной стороны, и расчета и насилия, с другой.



Трагизм этой пьесы заключается в смерти того, что по справедливости должно жить и побеждать. В «Гамлете» трагическим предстает все устройство мира, в котором находится герой. Гамлет с самого начала видит:



…плети и глумления века,



Гнет сильного, насмешку гордеца,



Боль презренной любви, судей медливость,



Заносчивость властей и оскорбленья,



Чинимые безропотной заслуге.



Трагической является и личность самого Гамлета. Всем своим существом он идет вразрез с тем, что его окружает. Герой страстно протестует против царящего зла и не способен на компромисс с ним. Таким образом, оказывается, что он слишком благороден духом, чтобы найти себе место в этой жизни. Гибель героя как бы предопределена его бесконечным духовным превосходством. В таком несоответствии того, что совершается, и того, что должно быть, и состоит трагический стержень шекспировского произведения.



Смерть является как бы естественным завершением того пути, который Гамлет выбрал себе по доброй воле. Понимая с самого начала, чем грозит ему вражда с королем, он, тем не менее, даже и не мыслит отказаться от своей цели. Умирая, герой доказывает высокий смысл своей борьбы.

Идея этой трагедии может показаться излишне пафосной, но если вчитаться в монолог Гамлета, то невольно начнешь восторгаться силой и глубиной его мысли:



Быть или не быть – таков вопрос;



Что благородней духом – покоряться



Пращам и стрелам яростной судьбы



Иль, ополчась на море смут, сразить их



Противоборством?



Герой трагедии – непременно яркая, масштабная личность, цельная натура. Гамлет Шекспира более чем кто-либо типичен в этом отношении. Он выступает перед нами в единоборстве с «расшатавшимся веком». Разумеется, Гамлету не под силу «восстановить его», но этого героя нельзя считать, как мне кажется, потерпевшим поражение. Ведь в гибели трагического героя всегда скрыто горькое торжество над сокрушившими его обстоятельствами, потому что гибель эта играет роль взрыва, если не разрушающего, то сотрясающего несовершенный мир.



Характер основного конфликта трагедии объясняет трагичность других ее ситуаций. В «Гамлете» трагична участь Офелии, которая гибнет в итоге мучительного столкновения противоречивых и глубоких чувств в ее душе. По-своему трагична и судьба Лаэрта, благородного, но оказавшегося по воле обстоятельств на стороне злых сил. В итоге этот герой был несправедливо наказан смертью.



Чем глубже я вчитываюсь в великое творение Шекспира, тем больше восхищаюсь им. Смысл произведения раскрывается не только в его характерах и ситуациях. Есть в этой трагедии нечто, невыраженное словами. Это особенное чувство, будто, читая или смотря пьесу на сцене, ты приобщаешься к самым корням жизни. .