Сочинение Чем мне близка поэзия В. Высоцкого?

До чего же много в России замечательных поэтов! И каждый из них предстает перед нами во всей своей поэтической “красе”. В настоящее время читатель получил возможность знакомиться с творчеством современных поэтов и прозаиков в наиболее полном объеме, ведь теперь не существует понятия “запрещенной” литературы, как это было еще около тридцати лет назад. Мы имеем право не только любить наших писателей, но и знать о них практически все.

Мне очень близка поэзия Владимира Семеновича Высоцкого, к сожалению, ушедшего из жизни на пике своего творческого расцвета. Близка темами, идеями, мотивами, но больше всего — жизненной правдой. Владимир Высоцкий — загадочное явление не только для своего времени, но для наших дней. Не имея возможности официально публиковать тексты своих стихов, он был, однако, известен всему Советскому Союзу: его песни заучивали наизусть, переписывали друг у друга и пели, сидя в тесном дружеском кругу. Чем же так брали за душу его стихи? Ответ прост: простотой, столь милой русскому характеру.

Первые стихотворные опыты Владимира Высоцкого появились в виде пародий на так называемый “блатной” фольклор и носили скорее всего экспериментальный характер. Позже он отошел от этого жанра.

Постепенно нарабатывая опыт поэтического творчества, Высоцкий обратился к военной теме, поднял проблему человеческих взаимоотношений и, конечно же, не обошел вниманием и любовь, чувство, которое Высоцкому довелось испытать в полной мере. Не случайно все его стихотворные произведения буквально “светятся” и “искрятся” от пережитых их автором эмоций.

Уже в расцвете сил и лет Высоцкий встретил настоящую подругу жизни, свою судьбу и музу, Марину Влади. Своим творчеством данного периода он дает понять читателю, что все написанное им в стихах пережито и выстрадано не раз. Сила любви поэта не знала границ. “Живые”, хлесткие строки наглядно демонстрируют необыкновенную силу характера их автора и вместе с тем — его необыкновенную чуткость:



Я дышу — и, значит, я люблю!

Я люблю — и, значит, я живу!



Греет душу и подкупает та искренность, с которой Высоцкий выражает и передает нам свои самые сокровенные мысли.

Завораживает манера написания Высоцким стихотворных произведений. То мы видим перед собой пылкого, страстного влюбленного, то поэт предстает перед нами в образе фронтовика, немало повидавшего на своем веку. Многие люди долгое время действительно считали Высоцкого участником боевых событий — настолько убедительны и правдивы его строки о войне:



Наконец-то нам дали приказ

наступать,

Отбирать наши пяди и крохи.

Но мы помним, как солнце отправилось

Вспять



И едва не зашло на востоке. Можно смело представить себе Высоцкого в солдатской гимнастерке и с фляжкой в руке. Как, впрочем, и в любом другом облике — настолько пластична и образна его речь, выливающаяся в короткие, но необыкновенно емкие в смысловом отношении стихи. Трепетно относясь к дням нелегких испытаний, выпавших на долю Родины, Высоцкий не мог допустить и мысли о забвении пережитого.

Сколько тысячелетий существует общество, столько же и живут пороки в нем.

Восхищает способность Высоцкого метко и жестоко высмеивать эти самые пороки: пьянство, бескультурье, хамство:



Ходят сплетни, что не будет больше

слухов,

И ходят слухи, будто сплетни

запретят.



Уважать этого человека можно даже за то, что, зная за собой ужасный порок — алкоголизм, — Высоцкий никогда не роптал на свою долю, не сетовал на безысходность. Были дни, когда Высоцкий находился на грани самоубийства. Выкарабкиваясь из “пропасти”, он писал строки, рассказывающие о том, что на самом деле испытывает человек, находящийся в такой ситуации:



Даже от песен стал уставать,

Лечь бы на дно, как подводная лодка,

Чтоб не могли запеленговать. . .



Тема дружбы является, на мой взгляд, одной из наиболее любимых поэтом, поскольку связана с самыми яркими из его жизненных впечатлений. Принято считать, что у Владимира Семеновича было очень много друзей. Но в отличие от двух-трех настоящих, остальные относились к “лжетоварищам”: собутыльникам —тем, кто стал беспардонно именовать себя “друзьями Володи” уже после смерти поэта.

Лишь верным, настоящим друзьям Высоцкий посвящал свои замечательные стихи:



Он не вышел ни званьем, ни ростом,

Не за славу, не за плату.

А на свой необычный манер

Он по жизни шагал над помостом

По канату, натянутому, как нерв!



Это стихотворение посвящено клоуну Леониду Енгибарову, умершему на арене цирка, судьба которого во многом схожа с судьбой самого Высоцкого, имевшего репутацию “клоуна”, “шута” среди значительного числа своих современников.

Еще много замечательных слов можно сказать о Владимире Семеновиче Высоцком. Многое уже неоднократно повторялось и уточнялось. Но для меня Высоцкий был, есть и останется навсегда этаким правдорубом — смелым и прямолинейным.

Каждый год отделяет нас от дня смерти Высоцкого, но с каждым днем мы его любим и помним все сильнее.

Настоящий поэт всегда живее всех живых!.