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Сочинение Чем мне близка поэзия В. Высоцкого?

    До чего же много в России замечательных поэтов! И каждый из них предстает перед нами во всей своей поэтической “красе”. В настоящее время читатель получил возможность знакомиться с творчеством современных поэтов и прозаиков в наиболее полном объеме, ведь теперь не существует понятия “запрещенной” литературы, как это было еще около тридцати лет назад. Мы имеем право не только любить наших писателей, но и знать о них практически все.
    Мне очень близка поэзия Владимира Семеновича Высоцкого, к сожалению, ушедшего из жизни на пике своего творческого расцвета. Близка темами, идеями, мотивами, но больше всего — жизненной правдой. Владимир Высоцкий — загадочное явление не только для своего времени, но для наших дней. Не имея возможности официально публиковать тексты своих стихов, он был, однако, известен всему Советскому Союзу: его песни заучивали наизусть, переписывали друг у друга и пели, сидя в тесном дружеском кругу. Чем же так брали за душу его стихи? Ответ прост: простотой, столь милой русскому характеру.
    Первые стихотворные опыты Владимира Высоцкого появились в виде пародий на так называемый “блатной” фольклор и носили скорее всего экспериментальный характер. Позже он отошел от этого жанра.
    Постепенно нарабатывая опыт поэтического творчества, Высоцкий обратился к военной теме, поднял проблему человеческих взаимоотношений и, конечно же, не обошел вниманием и любовь, чувство, которое Высоцкому довелось испытать в полной мере. Не случайно все его стихотворные произведения буквально “светятся” и “искрятся” от пережитых их автором эмоций.
    Уже в расцвете сил и лет Высоцкий встретил настоящую подругу жизни, свою судьбу и музу, Марину Влади. Своим творчеством данного периода он дает понять читателю, что все написанное им в стихах пережито и выстрадано не раз. Сила любви поэта не знала границ. “Живые”, хлесткие строки наглядно демонстрируют необыкновенную силу характера их автора и вместе с тем — его необыкновенную чуткость:

    Я дышу — и, значит, я люблю!
    Я люблю — и, значит, я живу!

    Греет душу и подкупает та искренность, с которой Высоцкий выражает и передает нам свои самые сокровенные мысли.
    Завораживает манера написания Высоцким стихотворных произведений. То мы видим перед собой пылкого, страстного влюбленного, то поэт предстает перед нами в образе фронтовика, немало повидавшего на своем веку. Многие люди долгое время действительно считали Высоцкого участником боевых событий — настолько убедительны и правдивы его строки о войне:

    Наконец-то нам дали приказ
    наступать,
    Отбирать наши пяди и крохи.
    Но мы помним, как солнце отправилось
    Вспять

    И едва не зашло на востоке. Можно смело представить себе Высоцкого в солдатской гимнастерке и с фляжкой в руке. Как, впрочем, и в любом другом облике — настолько пластична и образна его речь, выливающаяся в короткие, но необыкновенно емкие в смысловом отношении стихи. Трепетно относясь к дням нелегких испытаний, выпавших на долю Родины, Высоцкий не мог допустить и мысли о забвении пережитого.
    Сколько тысячелетий существует общество, столько же и живут пороки в нем.
    Восхищает способность Высоцкого метко и жестоко высмеивать эти самые пороки: пьянство, бескультурье, хамство:

    Ходят сплетни, что не будет больше
    слухов,
    И ходят слухи, будто сплетни
    запретят.

    Уважать этого человека можно даже за то, что, зная за собой ужасный порок — алкоголизм, — Высоцкий никогда не роптал на свою долю, не сетовал на безысходность. Были дни, когда Высоцкий находился на грани самоубийства. Выкарабкиваясь из “пропасти”, он писал строки, рассказывающие о том, что на самом деле испытывает человек, находящийся в такой ситуации:

    Даже от песен стал уставать,
    Лечь бы на дно, как подводная лодка,
     Чтоб не могли запеленговать. . .

    Тема дружбы является, на мой взгляд, одной из наиболее любимых поэтом, поскольку связана с самыми яркими из его жизненных впечатлений. Принято считать, что у Владимира Семеновича было очень много друзей. Но в отличие от двух-трех настоящих, остальные относились к “лжетоварищам”: собутыльникам —тем, кто стал беспардонно именовать себя “друзьями Володи” уже после смерти поэта.
    Лишь верным, настоящим друзьям Высоцкий посвящал свои замечательные стихи:

    Он не вышел ни званьем, ни ростом,
    Не за славу, не за плату.
    А на свой необычный манер
    Он по жизни шагал над помостом
    По канату, натянутому, как нерв!

    Это стихотворение посвящено клоуну Леониду Енгибарову, умершему на арене цирка, судьба которого во многом схожа с судьбой самого Высоцкого, имевшего репутацию “клоуна”, “шута” среди значительного числа своих современников.
    Еще много замечательных слов можно сказать о Владимире Семеновиче Высоцком. Многое уже неоднократно повторялось и уточнялось. Но для меня Высоцкий был, есть и останется навсегда этаким правдорубом — смелым и прямолинейным.
    Каждый год отделяет нас от дня смерти Высоцкого, но с каждым днем мы его любим и помним все сильнее.
    Настоящий поэт всегда живее всех живых!.

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