Сочинение Чем мне нравятся стихи Роберта Бёрнса

Стихи и песни шотландского поэта Р. Бёрнса очень популярны на его родине. Популярность эта объясняется тем, то поэзия Бёрнса тесно связана с народной песней Шотландии. Бёрнс — сын шотландского фермера, песни предков знакомы ему с колыбели. Именно в народном творчестве нашел он живую основу для своих будущих стихов, песен, поэм. Бёрнс часто использует народные сказания и легенды. Так, в основу стихотворения «Джон Ячменное Зерно» положено народное верование о духах, которые живут в хлебных зернах. Поэт переосмыслил эту легенду и создал песню, прославляющую стойкость духа хлебороба. Джона Ячменное Зерно и в землю закапывали, и под нож пускали, и дубасили, «потом, подбрасывая ввысь, кружили на ветру», и безжалостно растирали меж камней — все выдержал он!

Так пусть же до конца времен

Не высыхает дно

В бочонке, где клокочет

Джон Ячменное Зерно!

— восклицает поэт.

Вот этим жизнелюбием, остроумием и оптимизмом мне и нравятся стихи шотландского поэта. Это касается и моего любимого стихотворения «Честная бедность». Бедняки укрываются тряпьем, едят один хлеб, запивая его водой, в то время как

. . . дурак и плут

Одеты в шелк и вина пьют

И все такое прочее.

Но, убеждает нас поэт, «при всем при том» надо судить не по платью:

Кто честным кормится трудом, —

Таких зову я знатью!

Награды и лесть не заменят ума и чести, поэтому бедняк не должен стыдиться своей бедности. Можно назначить дурака генералом, но никого нельзя «назначить честным малым», если он плут и мошенник. Только тот достоин уважения, считает поэт, кто умен, честен, умеет трудиться и зарабатывать честным трудом. «По уму и честь», говорит народная мудрость. Эта же мысль звучит в стихотворении Бёрнса:

Настанет день и час пробьет,

Когда уму и чести

На всей земле придет черед

Стоять на первом месте.

И мне по душе то, о чем сказал в своих стихотворениях великий шотландский поэт еще больше двух столетий назад.