Сочинение Чем мне понравился рассказ Евгения Носова «Фантазеры»

Рассказ Носова “Фантазеры” мне очень понравился тем, что в нем рассказано про таких же мальчишек, как я и мои одноклассники.

Мишутка и Стасик — веселые и добрые ребята. У них богатое воображение. Они, наверное, много читают, потому что фантазия “уносит” ребят то в океан к акулам, то в Африку к крокодилам, а то и вовсе на Луну.

Эти безобидные фантазии никому не приносят вреда, а лишь учат мальчиков мечтать.

Мишутке и Стасику не понравился подлый поступок Игоря, когда тот подвел свою сестренку.

Ребята сразу поняли разницу между своими фантазиями и злым враньем Игоря.

Встретив заплаканную Иру, сестру Игоря, мальчики делятся с ней своим мороженым, чтобы утешить девочку.

Рассказ писателя Носова учит нас добру, отзывчивости, внимательному, чуткому отношению к окружающим.

Я и мои одноклассники тоже любим придумывать всякие фантастические истории, но никогда не обижаем своими выдумками никого. А того, кто будет врать и выдумывать во вред другим, мы прогоним из своей компании. Фантазия должна приводить человека к изобретательности. Ведь недаром, всякие машины, которые описывают фантасты в своих произведениях, рано или поздно появляются в реальном мире, а не в мире фантазии. Поэтому фантазировать не только интересно, но и полезно. .