Сочинение Чем мне симпатичен герой N (по роману Каверина «Два капитана»)

Саня

Творчество Вениамина Каверина занимает особое место в современной литературе. Этот художник воспринимал окружающий мир весьма оптимистично, считая, что действительность такова, какой ее создают сами люди. И даже в самых сложных жизненных ситуациях он искал положительное и по-настоящему ценное. Героями его произведений становятся люди сильные, духовно красивые.

Роман «Два капитана» повествует об истории жизни Сани Григорьева с самых ранних лет. Судьба этого мальчика складывалась весьма сложно. Думая о своих детских годах, он с болью в сердце вспоминает момент, когда арестовывали его отца, ни в чем не повинного человека. В скором времени отец героя умирает. Недолго прожила и мама Сани: «Она только подозвала меня и взяла за руку, качая головой и с трудом удерживая дрожащие губы. Я понял, что она хочет проститься. Но, как чурбан, я стоял, опустив голову и упорно глядя вниз, на пол».

Оказавшись в детдоме, Саня был бы совсем одинок, если бы не его знакомство с Катей и ее семьей. Для мальчика-сироты, у которого никого не было, кроме сестры, эти люди стали второй семьей. Родители Кати очень хорошо относились к герою. Да и сам Саня очень любил бывать в их доме.

На мой взгляд, несмотря на все трудности, которые выпали на долю Саши Григорьева, он не сломался под влиянием среды. Его не смог изменить тот жестокий мир, который сложился вокруг него. Казалось бы, одиночество, голодные годы, потеря родителей да и вся обстановка в обществе должны были ожесточить Саню, сделать его равнодушным к окружающим. На самом же деле, собственные боль и страдания сделали героя чутким к чувствам других людей. Этот человек умеет понимать окружающих. Душевная чистота и любовь ко всему миру делают Саню Григорьева, на мой взгляд, исключительным человеком.

Еще одной особенностью характера этого героя является его стремление к справедливости. Я думаю, что это одна из основных человеческих ценностей. Именно чувство долга и ответственность заставляют Саню открыть правду о судьбе капитана Татаринова. Для мальчика этот человек стал идеалом мужественности, силы воли, внутренней красоты. Саша Григорьев мечтает быть похожим на него.

Герой романа стремится быть полезным окружающим его людям. И ему удается стать настоящим человеком. Он становится летчиком, мужественно защищает свою родину в годы войны. Саня нашел экспедицию капитана Татаринова. Григорьев продолжил его великое дело. Символичными становятся слова судьи в адрес Саши: «… И я законно вижу тебя рядом с ним, потому что такие капитаны, как он и ты, двигают вперед человечество и науку». Думаю, что, как и капитан Татаринов, Саша Григорьев всегда руководствовался девизом «Бороться и искать, найти и не сдаваться». Этим мне и близок этот герой.

Катя

Катю без сомнения также можно назвать настоящим человеком. Это очень добрая и мягкая девочка, которая все же отличается внутренней силой и стойкостью. Она умеет ценить людей и стремится только к хорошему.

Жизнь Кати также нельзя назвать простой. Ярче всего эта героиня, на мой взгляд, раскрывается во взрослом возрасте. Катя – жена летчика Саши Григорьева. Это сильная женщина, умеющая бороться со своими страхами и умеющая помочь, поддержать в трудную минуту.

Катя, так же, как и все жены летчиков, волнуется за своего мужа, переживает о его судьбе, когда он уходит в очередной полет. Она волнуется, когда в отряд приходят новые машины, потому что это верный знак нового задания для ее мужа. Катя волнуется, без конца звонит в штаб и надоедает дежурному с расспросами о Сане, когда тот находится в командировке. Эта героиня говорит о себе: «Так же, как они, я уверена, что никогда не привыкну к профессии мужа, и, так же, как они, в конце концов, привыкаю».

Таким образом, Катя не жалуется на свою судьбу. Она подчеркивает, что многие женщины, так же, как и она, живут в вечной тревоге, с которой научились справляться. Сила этой женщины проявилась и в годы войны. Тогда она, как могла, старалась помочь защитникам родины. Женщины рыли рвы, ухаживали за раненными в военном госпитале.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--