Сочинение Чем похожи мальчишки-герои книг М. Твена «Приключения Гекльберри Финна» и В. Катаева «Белеет парус о

Дети являются героями многих известных произведений мировой литературы. Так, хрестоматийными стали романы М. Твена о приключениях Тома Сойера и его друга Гека Финна. Этими произведениями до сих пор зачитываются мальчишки и девчонки во всех странах мира.

Мне кажется, и в русской литературе можно найти «побратимов» озорных героев Твена. К ним я бы отнесла Петьку и Гаврика – персонажей повести В. Катаева «Белеет парус одинокий».

Чем же похожи герои книг Твена и Катаева? Начнем с того, что они ровесники, волею судеб вынужденные жить в сложное и опасное время: Гек и Том - во времена рабовладения в США, Петька и Гаврик – во времена первой русской революции.

Так складываются обстоятельства, что мальчишки рано взрослеют, живут самостоятельно, во многом обособленно от своих родственников. Том живет у тетушки, Гек – с пьющим отцом, Гаврик – совсем один, так как его деда забрали полицаи. Пожалуй, только у Петьки есть семья, но его отец всегда занят, и мальчик днями и ночами пропадает во дворе со своими друзьями.

Сюжет книг Твена и Катаева строится так, что герои оказываются замешанными в опасное и таинственное дело. Гек, спасаясь от пьяного отца, уплывает на плоту и встречает беглого раба Джима. Важно, что этот герой относится к негру как к равному себе, несмотря на то, что Джим – черный раб. И поэтому, когда Гек обидел Джима, он просит у него прощения: «…однако я пошел и даже ничуть об этом не жалею и никогда не жалел. Больше я его не разыгрывал, да и на этот раз не стал бы морочить ему голову, если бы знал, что он так обидится».

Больше того, Гек не выдает Джима как беглого, хотя его мучает совесть, ведь он укрывает раба мисс Уотсон. Но у героя, по его собственным словам, «язык не поворачивается» рассказать про Джима, который стал его другом.

До самого последнего момента, пока Гек не узнал, что мисс Уотсон освободила Джима, он выручал своего друга из беды, никогда не бросал его в трудную минуту.

Петька и Гаврик оказываются замешанными в дело о побеге матроса с взбунтовавшегося броненосца «Потемкин». Родиона Жукова ищут полицаи. «Усатый» шпик несколько раз допрашивает Гаврик, однако тот не выдает матроса, хотя знает о его местонахождении.

Героев Твена и Катаева никак нельзя назвать мальчиками-паиньками. Это дворовые мальчишки, которые плохо учатся, хулиганят, играют в азартные игры, даже воруют. Вспомним, эпизоды игры в ушки из «Белеет парус одинокий» или игры в разбойников Тома и Гека. Однако, несмотря на все это, мальчишки Твена и Катаева - по-настоящему хорошие люди. Они живут по законам чести, порядочности, справедливости, добра. Они не предадут и всегда придут на помощь. Поэтому, на мой взгляд, Гек, Том, Петька и Гаврик – положительные герои, достойные подражания и восхищения. .