Сочинение Чем современна комедия "Горе от ума"?

Комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума» не теряет своей актуальности вот уже второй век. Время другое, а люди все те же. Современному обществу характерны все проблемы, которые были так близки и тому времени.

В наше время, нам так же, как и героям пьесы, не чужда проблема «отцов и детей». Она звучит крайне злободневно в то нестабильное время, в котором мы живем. Сейчас все более усиливается непонимание между поколениями, отношения родителей и детей становятся все более агрессивными, а ведь по сути причины остаются теми же, что несколько веков тому назад. Точно так же, как Фамусов, любой современный родитель готов сделать все возможное для хорошей жизни своего дитя, иногда полностью игнорируя мечты и желания самого ребенка. Фамусов стремится удачно выдать Софью замуж. Не кто иной, как Скалозуб, успешный военный, по мнению заботливого отца, подходит на роль будущего супруга Софьи. Но самой Софье нужен совсем другой человек, в Молчалине нашла она идеал мужчины. Похожую ситуацию мы наблюдаем в современной повести Галины Щербаковой «Дверь в чужую жизнь».

Нередко два поколения сталкиваются в своих политических и идейных взглядах. В нашей стране все так же остаются в почете кумовство, чинопочитание и низкопоклонничество. Что Фамусов признает за ум, Чацкому кажется безумием. В фамусовском обществе «тот славился, чья чаще гнулась шея», Чацкому же мерзка выслуга и протекция, и на резонный совет Фамусова послужить он отвечает: «Служить бы рад , прислуживаться тошно». Ничего не изменилось, служение Отечеству все так же неоднозначно. Балом правят все те же чиновники, для которых родственник важнее любого профессионального работника, а льстец стоит первым в списке служащих. Из-за всей этой чиновничьей волокиты и бюрократизма страна теряет умы – все больше людей стремится уехать за границу, потому что только там они будут оценены по заслугам. Возможно, так же поступил и Чацкий, уехав из Москвы со словами: «Сюда я больше не ездок!»

Проблема воспитания и образования, поднятая в комедии, остается ключевой и в современности. Общество всегда будет нуждаться в просвещении, потому что оно не стоит на месте, оно всегда развивается. Как и тогда Фамусов читал газеты «времен Очаковских и покоренья Крыма», так и сейчас основным источником суждений для старшего поколения является советская идеология.

Мы не должны стоять на месте – мы должны расти и развиваться, поэтому нам не нужны «учителей полки, числом поболее, ценою подешевле», надо искоренять кумовство и давать путь новому поколению целеустремленных и образованных людей. Таким образом, читая комедию «Горе от ума», мы чувствуем те настроения, которые так близки современному человеку, именно потому что пьеса не потеряла своей актуальности и в наше время. .