Сочинение Честная бедность - Анализ стихотворения Роберта Бернса «Честная бедность»

Бернс "Честная бедность" - сочинение "Анализ стихотворения Роберта Бернса «Честная бедность»"



Шотландский поэт Роберт Бернс в своем стихотворении «Честная бедность» рассуждает о вечных вопросах: что такое бедность и богатство, что такое честь и ум. Как честь и ум сочетаются с богатством и бедностью.



В стихотворении противопоставлены бедные, но честные и богатые, но нечестные люди. Он утверждает, что богатство не означает, что его обладатель — это человек честный и благородный. Скорее наоборот: часто богатый человек оказывается глупым и негодяем. Я думаю, что во времена Роберта Бернса (а он жил в XVIII веке) так и было. Тогда всем в Англии заправляли люди богатые и знатные. Они не обязательно были самыми умными, но их деньги и их титулы давали им право управлять страной. В то же время очень многие умные и достойные люди не могли найти применения своим способностям. Ведь они были бедны и неблагородного происхождения. Вот Роберт Бернс и выступает в своем стихотворении с критикой таких порядков:



* Мы хлеб едим и воду пьем,

* Мы укрываемся тряпьем

* И все такое прочее,

* А между тем дурак и плут

* Одеты в шелк и вина пьют

* И все такое прочее.



Для самого Роберта Бернса настоящая знать – это те люди, кто зарабатывает себе на жизнь своим трудом. Он говорит, что о человеке нельзя судить по платью (и я в этом с ним полностью согласна), а главное, что он умеет делать и какая у него душа. Если человек добрый, если он умный и честный, то не важно, кто он по происхождению и сколько у него денег. И наоборот, сколько бы ни было у человека денег и титулов, они не заменят ему ни ума, ни совести:



* При всем при том,

* При всем при том,

* Хоть весь он в позументах,

* Бревно останется бревном

* И в орденах и в лентах!



В то время во многих странах основой социального строя была абсолютная монархия. И король мог делать все, что он захочет. Никто не мог ему ни в чем перечить. Никто не мог критиковать его поступки, потому что он был самым знатным человеком в стране. И он мог назначить на любой пост человека глупого или нечестного только потому, что тот знатен или покорен ему: Король лакея своего



* Назначит генералом,

* Но он не может никого

* Назначить честным малым.



И все вокруг должны подчиняться таким решениям. Простые люди должны были кланяться при встрече с дворянином только потому, что это лорд. И никого не интересовало, что этот лорд может быть «бревно бревном». Таким людям Роберт Берне противопоставляет умных и честных тружеников. Для него нет никого лучше этих людей. И пусть у них мало денег, но зато они богаты душой. И он призывает этих людей не стыдиться своей бедности, не думать о себе плохо только потому, что у тебя пустой кошелек: Кто честной бедности своей



* Стыдится и все прочее,

* Тот самый жалкий из людей,

* Трусливый раб и прочее.



Я тоже так думаю. Мне кажется, что, когда бедняк начинает преклоняться перед богатством, это неправильно. Человек так унижает самого себя. Он становится настоящим рабом. Пусть не фактически, но внутри себя, в своем сердце. Он раб денег. Роберт Берне абсолютно прав: никакие деньги, никакие награды, никакая лесть и «прочее» не заменят человеку ни ума, ни чести. Мне, как и замечательному шотландскому поэту Роберту Бернсу, очень хочется, чтобы настал тот день и час, все люди будут равны друг перед другом, когда не будет знатных и неблагородных, не будет бедных и богатых. А на первом месте у всех будет стоять ум и честь!

