Сочинение Честная бедность - Размышление над стихотворением Бернса «Честная бедность»

Бернс "Честная бедность" - сочинение "Размышление над стихотворением Бернса «Честная бедность»"



В стихотворении знаменитого шотландского поэта Роберта Бернса говорится о том, что бедность не является человеческим пороком. Бедный — это не значит плохой. Так же, как и богатство не означает, что его обладатель — это хороший человек.



* Если ты беден, но честен, то стыдиться нечего.

* А тот человек, который стыдится,

* «трусливый раб и прочее».

* Богатство, считает Берне (и я с ним согласна), это внутренний мир человека, а не деньги: …Богатство

* Штамп на золотом,

* А золотой — Мы сами!



Шотландский поэт говорит нам о том, что бедняки часто бывают очень достойными и хорошими людьми. Хороший человек может скрываться и за плохим платьем. А вот тот, кто носит богатые одежды, хорошо ест, тот часто бывает на самом деле «дурак и плут». И Берне призывает нас: «…Судите не по платью». Кроме того, для Роберта Бернса настоящая знать — это те люди, которые хорошо и честно работают. Те, кто своим трудом приносят реальную пользу. А богачи часто бывают глупы и невежественны. Простые люди должны перед ними склонять головы только потому, что это знать:



* Вот этот шут — природный лорд.

* Ему должны мы кланяться.

* Но пусть он чопорен и горд,

* Бревно бревном останется!



Так было раньше, в те времена, когда жил сам Роберт Бернс. Тогда на самом деле простые люди должны были подчиняться дворянам. Но теперь это не так: мы живем в демократической стране, и перед законом здесь все равны. А человека ценят по его работе, а не по его происхождению. А в те времена король мог, например, назначить своего лакея генералом просто потому, что ему так захотелось. Но, несмотря на то, что он мог делать что угодно, все-таки король не мог сделать дурака умным или подлеца благородным:



* Король лакея своего

* Назначит генералом,

* Но он не может никого



Назначить честным малым. У человека может быть сколько угодно различных наград или званий, денег и другого имущества, но все эти вещи не могут заменить человеку ум и благородство:



* При всем при том,

* При всем при том

* Награды, лесть

* И прочее

* Не заменяют

* Ум и честь

* И все такое прочее!



Но, несмотря на то, что в его времена людей ценили за их происхождение, Роберт Бернс верит в лучшее. Он верит, что рано или поздно наступит такое время, когда людей будут ценить за их внутренние достоинства: трудолюбие, ум, совесть, честность: Настанет день, и час пробьет, Когда уму и чести -На всей земле придет черед Стоять на первом месте. Мне кажется, что такое время постепенно наступает, и в нашей стране тоже. Конечно, не всегда и не везде это так, но все-таки во многих демократических странах люди ценят не деньги и не знатность, а настоящие человеческие качества. Лично я (как и Роберт Берне) верю, что рано или поздно, но это произойдет на всей земле. Люди не будут пресмыкаться перед богатыми. Не будут стараться во что бы то ни стало разбогатеть, а будут стремиться стать богаче душевно. Верю, что люди все больше и больше будут заботиться друг о друге, невзирая на происхождение.



Я очень надеюсь, что мечта Роберта Бернса исполнится. А он мечтал вот о чем:



* При всем при том,

* При всем при том

* Могу вам предсказать я,

* Что будет день,

* Когда кругом

* Все люди станут братья.