Сочинение Что принесла метель героям повести А.С.Пушкина "Метель"

А. С. Пушкин в коротких повестях, составляющих цикл "Повести покойного Ивана Петровича Белкина", анализирует жизненные ситуации, имеющие решающее влияние на судьбу людей. Случайный проезжий разрушил жизнь станционного смотрителя Самсона Вырина и принес неожиданное благополучие его дочери, случайная обида поставила на грань гибели молодого графа Б. из повести "Выстрел". В повести "Метель" роковая случайность — метель, закружившая героев и "подменившая" женихов.

Марья Гавриловна Р. , героиня "Метели", описана Пушкиным как довольно заурядная барышня, воспитанная на французских романах. Она выросла в российской глуши, но мечтает о романтической страсти, о приключениях во вкусе новейшей (для того времени) литературы. Она влюбляется в бедного прапорщика Владимира. Ее роман развивается по законам жанра: прогулки наедине, тайная переписка с "почтовым ящиком" в дупле дерева и, наконец, побег из дома и тайное венчание. Все это захватывающе интересно для провинциальной барышни, жизнь которой однообразна и скучна. Но судьба готовит неожиданную развязку. . .

В назначенный день невеста долго ждет в церкви, ждут свидетели и священник. Наконец появляется жених, их венчают, объявляя мужем и женой, и тут Марья Гавриловна видит перед собой незнакомого офицера! Все в ужасе, а незнакомец выходит из церкви и, казалось бы, навсегда исчезает из жизни новобрачной.

Бедный прапорщик, опоздавший в церковь из-за метели, в отчаянии. Он ничего не знает о происшедшем, уверен, что девушка не простит оскорбления. Неизвестно, как бы сложилась их судьба, но он уходит на войну и погибает. Марья Гавриловна остается в ужасном положении: она не может выйти замуж, так как по закону у нее есть муж, хотя она не знает даже его имени. А офицер, так странно пошутивший, прошел войну, вернулся генералом, но знает, что семейное счастье для него невозможно: он женат. . . неизвестно на ком.

А. С. Пушкин верил в решающую роль случая в жизни людей. Он не раз задумывался о том, не является ли человек игрушкой в руках неведомых сил. Метель в повести и есть воплощение таких тайных сил, руководящих нашей жизнью. Они могут жестоко подшутить над человеком, но если довериться им, могут принести счастье и удачу.

Герои повести достойно приняли случившееся с ними. И судьба снова пошутила, но по-доброму. Она свела случайных супругов, дала им возможность узнать и полюбить друг друга. Став мужем и женой по невероятному стечению обстоятельств, Марья Гавриловна и Бурмин обрели счастье и любовь. .